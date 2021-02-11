ATV Canlı Esra Erol izle! 11 Şubat ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!
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ATV Canlı Esra Erol izle! 11 Şubat ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!

11.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:31
ATV Canlı Esra Erol izle! 11 Şubat ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!

ATV Canlı Esra Erol izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu! Bahar ve İslam canlı yayında yüzleşti! Tüm gelişmeler için 11 Şubat Perşembe ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 11 Şubat 2021 Perşembe ekranlara geldi. Peki Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

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