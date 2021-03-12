ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle!
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ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle!

12.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:24
ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle!

Perşembe günleri ATV ekranlarını sevilen dizisi ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında 87. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 87. bölümün ardından şimdi de Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm için araştırmalarına başladılar. Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

DEMİR YENİ BİR HAYATIN EŞİĞİNDE! ÜMİT İLE YEPYENİ BİR BAŞLANGICA HAZIR!

Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.

GAZETE İLANI ADANA'NIN DİLİNDE!

Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline gelir. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdedir. İlanı gören Bahtiyar, Fikret'i aramaya başlar. Çünkü onun bildiği hikaye ile bu gazete ilanı aynı değildir. O sırada, ilanı gören Şermin de koşarak konağa gidecektir.

ZÜLEYHA VE SEVDA İSTANBUL'DAN GERÇEKLERLE DÖNER

İstanbul'da gerçekleri araştıran Züleyha, Adnan Yaman'ın bu kadar acımasız olabileceğine inanmamaktadır. Mektupları yazan her kimse, bazı şeyler yerine oturmamaktadır. Sevda ise ne olursa olsun, bir çocuğu ortada bırakabilmiş bir adamı sevdiğine çok üzgündür. Öğrendiklerinin ağırlığı ile daha fazla İstanbul'da kalmadan Adana'ya dönerler. Döner dönmez de Züleyha'yı acilen şirkete çağırırlar. Demir'in ne zaman döneceğini bilemediklerinden Züleyha'dan birkaç imza atmasını isterler.

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