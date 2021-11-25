ATV Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 114. canlı izle, son bölüm! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 25 Kasım Perşembe günü ATV'de başlayacak.
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Hakan'ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalışır ancak başaramaz.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan 113'üncü bölümün finalinde Hakan, tüm cesaretini toplayıp Züleyha'ya aşkını ilan etmişti. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda Hakan'ın elinde görülen yüzük merak uyandırırken, dizinin takipçileri tarafından "Züleyha, Hakan'ın aşkına karşılık verecek mi?" soruları sorulmaya başlandı.Zorlu sınavlardan geçen Züleyha'yı aşkıyla iyileştirmek isteyen Hakan, Züleyha'nın kalbini kazanmak için çabalıyor. Züleyha için pek çok engele göğüs gererken, bu kez kıskançlık krizine giren Fikret'le karşı karşıya geliyor.
Tüm karşı koymalara rağmen aşkından vazgeçmeyen Hakan, aradaki engelleri aşıp Züleyha ile mutlu bir başlangıç yapabilecek mi?
Ana karakterler
- Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.
- Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.
- Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.
- Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.
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