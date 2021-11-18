ATV Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle, son bölüm! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 18 Kasım Perşembe günü ATV'de başlayacak.
Hakan, Züleyha'yı şaşırtıyor
Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.
Demir son yolculuğuna uğurlanıyor
Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haber le sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.
Betül ve Abdülkadir taktik değiştiriyor
Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.
Ana karakterler
- Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.
- Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.
- Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.
- Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.
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