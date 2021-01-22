ATV Akıncı Canlı izle! Akıncı yeni bölüm fragmanında neler oldu? ATV yayın akışı!

ATV yayın akışı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. ATV'nin günlük olarak belirlenen yayın akışında Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çarşamba günleri Kuruluş Osman, Perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, Cuma günleri Akıncı, Cumartesi günleri Kim Milyoner Olmak İster, Pazar günleri ise Hercai ekrana geliyor. Peki 22 Ocak 2021 Çarşamba AkıncıCanlı izle! Akıncı yeni bölüm fragmanında neler oldu?

Akıncıyeni bölüm ile 22 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.

AKINCI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Akıncı bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. ATV Akıncı canlı izlemek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz!

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Akınc

ıBüşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş- Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

AKINCI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Aşık mısın?"

Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.