ATUDER, Bilmecelerle Acil Tıp Yarışması düzenleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ATUDER, Bilmecelerle Acil Tıp Yarışması düzenleniyor

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
ATUDER, Bilmecelerle Acil Tıp Yarışması düzenleniyor

Acil Tıp Uzmanları Derneğince (ATUDER), ulusal ve uluslararası katılıma açık, Bilmecelerle Acil Tıp Yarışması düzenleniyor.

Acil Tıp Uzmanları Derneğince (ATUDER), ulusal ve uluslararası katılıma açık, Bilmecelerle Acil Tıp Yarışması düzenleniyor.

ATUDER tarafından, ilk kez düzenlenen ve başvuruları başlayan, Bilmecelerle Acil Tıp yarışması, ulusal ve uluslararası katılıma açık.

Sağlıkla ilgili okul mezunları veya sağlıkla ilgili okul öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya başvurular bilmecelerleaciltip@gmail.com internet adresinden yapılabilecek.

Tıbbi bilmece sayısını arttırmak, bu konuda kitap çıkarmak ve tıp eğitiminde yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla başlatılan yarışmaya son başvuru tarihi 5 Haziran.

Birinciye, 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye ise bin lira ödül verilecek olan yarışmanın resmi sonuç duyurusu ise ekim ayında düzenlenecek 18. Ulusal Acil Tıp Kongresinde açıklanacak.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Okul, 112, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title