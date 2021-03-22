ATÜB Akdeniz meyve sineği tehdidine karşı tedbir alınmasını istedi
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ATÜB Akdeniz meyve sineği tehdidine karşı tedbir alınmasını istedi

22.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:23
ATÜB Akdeniz meyve sineği tehdidine karşı tedbir alınmasını istedi

Adana Turunçgil Üreticileri Birliği (ATÜB), meyve üretiminde tehdit oluşturan Akdeniz meyve sineğine karşı önlem alınmasını istedi.

Adana Turunçgil Üreticileri Birliği (ATÜB), meyve üretiminde tehdit oluşturan Akdeniz meyve sineğine karşı önlem alınmasını istedi.

ATÜB Yönetim Kurulu adına yazılı açıklamada bulunan Remziye Karabucak, Akdeniz meyve sineği ile etkin mücadelenin ülke meyveciliği ve ihracatı için önemli olduğunu kaydetti.

Karabucak, 8 ay boyunca aktif olan bu zararlının mücadelesi için kesin çözümün kısır böcek üretimi ve salımı olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kısır böcek üretim ve salım projesindeki kapasitesini daha da arttırması gerektiğini aktaran Karabucak, etkin önlem alınmadığı takdirde sadece üreticinin değil ülke ekonomisinin de zarar göreceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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