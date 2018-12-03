Attraction Fitness, Şampiyonları Sporseverlerle Buluşturdu

Gaziantep'te 8 yıl önce hizmete giren ve o günden bugüne kadar yaptığı çalışmalarla yeniliklerin öncüsü olan Attraction Fitness, kuruluş yıldönümünde dev bir organizasyona imza attı.

Türkiye şampiyonu olan 13 sporcuyu ağırlayan Attraction Fitness, vücut geliştirme ve fitness sporuna gönül verenlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Gaziantep'te, Arzu Yılmaz ve Seydi Ali Tunca ortaklığında 8 yıl önce kurulan Attraction Fitness, kuruluş yıldönümünde düzenlediği etkinlikle yine adından söz ettirdi. Etkinlik dolayısıyla Attraction Fitness'ın davetiyle Gaziantep'e gelen Türkiye şampiyonu 13 sporcu, sporseverlerden büyük ilgi gördü. Vücut geliştirmede defalarca Türkiye şampiyonlukları kazanan milli sporcular deneyimlerini bu işe gönül verenlerle paylaşırken, onların sorularını da yanıtladı. Bu sporun meraklılarına doğru hareketler konusunda yardımcı olan şampiyonlar, kokteyl boyunca hayranlarını kırmayıp bol bol fotoğraf çektirip, onlara imza vermeyi ihmal etmedi.

Attraction Fitness'ın fitness ve vücut geliştirme sporu ile uğraşanlar için büyük şans olduğunu söyleyen şampiyonlar, "Fitness ve vücut geliştirme sporu günden güne popülerliğini arttıran spor dalları arasında yer alıyor. Gaziantep'te böyle bir merkezin bulunması mutluluk verici. Özellikle kurucularının bu konuda uzman kişiler olması çok daha güzel. Çünkü bu spor, uzman kişiler kontrolünde yapılmazsa ciddi sakatlıklara neden olabilir. Attraction Fitness, vücut geliştirme sporuna ilgi duyanlar ya da yeni başlayacaklar için başlangıç, orta ve ileri düzeyde antrenman programlarını uzman kişilerin kontrolünde rahatlıkla yapılabilecekleri ortamı sağlayacak yapıda" dediler.

Türkiye şampiyonu olmuş, dünyada dereceler elde etmiş 13 sporcuyu kentimize getirerek bir ilke imza atan Attraction Fitness'in kurucuları Seydi Ali Tunca ve Arzu Yılmaz, düzenlenen kokteylde davetlilerle tek tek ilgilendi ve onların sorularını yanıtladı.

"Herkes spor yapabilsin diye güzel bir kampanya yaptık"

13 şampiyonu bu işe gönül verenlerle buluşturarak onlardan bilgi almasını sağlamak istediklerini dile getiren Seydi Ali Tunca, "Spor salonumuzda vücut geliştirme, fitness dışında kilo alma-verme, grup dersleri plates, zumba eğitimleri veriyoruz. Spor aktivitelerini bu işte uzman antrenörler eşliğinde yaptırıyoruz. Bu şekilde insanlar kilo vermek, kilo almak, güç antrenmanları, kondisyon artırmak gibi hedeflerine ve en önemlisi sağlıklı bir yaşama doğru bir şekilde kısa sürede ulaşıyorlar. Vücut geliştirmeye ve fitnessa başlamak için ideal yaş 15-16. Bu sporda 6 ay adaptasyon süreci var. Bu sürecin ardından antrenörler eşliğinde orta ve ileri seviye antrenman programları uyguluyoruz. İnsanların hedeflerine yönelik belli bir antrenman programı çıkarıp, vücutlarını istedikleri şekle sokmalarına yardımcı oluyoruz. Düzenli programla ve disiplinli çalışma ile isteyen herkes vücut geliştirme sporcusu olabilir. Fitness sporunun güzel bir yanı da ömür boyu yapılabiliyor olması. Ancak dikkat edilmesi gereken bu işin bilgili antrenörler eşliğinde yapılması. Aksi halde sporcu, doping batağına sürüklenebilir" şeklinde konuştu.

Avrupa ülkelerine oranla sporda çok geride olduğumuza dikkat çeken Tunca, Gaziantep Türkiye'nin diğer büyük şehirlerine göre fitness alanında geride kaldığını belirtti.

"Çalışma sistemimiz kişiye özel antrenman sistemi"

7'den 70'e her kesime hitap ettiklerini ifade eden Arzu Yılmaz ise, "Bizim çalışma sistemimiz kişiye özel antrenman sistemi. Herkese aynı programı uygulamıyoruz. Spora başlamadan önce kişinin yağ ve kas oranına bakıyoruz, ona göre antrenörler eşliğinde bir çalışma programı düzenliyoruz. Gaziantep'te bunu yapan ender salonlardan birisiyiz. Bir aylık bir çalışma sonrası kişinin yine ölçüsünü alıyor, değişiklik olup olmadığına bakıyor, ona göre yeni program hazırlıyoruz. Salonumuzda birebir eğitimlerin gerçekleştirildiği özel dersleri de isteğe göre veriyoruz. Fakat kişi, özel ders almasa da, 6 antrenör bulunan salonumuzda herkese özel antrenman programı ile sonuç odaklı çalışıyoruz. Spor yapmak ilk başta zordur. İnsanlar bilinçli olmadıkları için genellikle sıkılır, yorulur ve bu da sporu bırakmalarına neden olur. Biz burada insanlara sporu sevdirmeyi amaçlıyor ve insanların yaşam şekli haline getirmeye çalışıyoruz. Salonumuza kilo alma, kilo verme, şekillenme, vücut geliştirme gibi farklı isteklerle geliniyor. Biz herkesin isteğine özel çalışması gereken programı hazırlıyoruz. Teknoloji çağında yaşıyoruz, insanlar artık çok fazla hareket etmiyor. Her yere araçla gidiyoruz, alışverişlerimizi bile internet üzerinden yapıyoruz. Oysa sağlıklı bir yaşamın yolu aktif olmaktan ve bol hareket etmekten geçiyor. Biz, hareketin sağlık üzerine etkisine dikkat çekmek istiyoruz. Spor hayatımızda şart. Üyelerimiz, antrenör eşliğinde doğru şekilde çalıştıklarında aldıkları sonuçlar onları motive ediyor. Bu motivasyon sayesinde de sporu bir yaşam biçimi haline getiriyorlar. Düzenli antrenman yapan ve bunu sağlıklı bir beslenme şekli ile destekleyen bir kişinin sonuç almaması gibi bir durum söz konusu değil. Sporun yaşam şekli haline getirilmesi gerektiğine inanıyoruz "diye konuştu.

Etkinlik, Attraction Fitness'ın yıldönümü pastasının kesilmesi ve milli sporcularla antrenörlere plaket verilmesi ile son buldu. - GAZİANTEP