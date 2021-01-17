Attila Szalai sağlık kontrolünden geçti
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Attila Szalai sağlık kontrolünden geçti

17.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:32
Attila Szalai sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a davet ettiği Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontörlünden geçti.

Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a davet ettiği Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontörlünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği ve transfer sürecini ilerletmek için İstanbul'a gelen Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Attila Szalai; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Macar futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.


Attila Szalai sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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