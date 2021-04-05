Attıklarını 12'den vuran Osmaniyeli sporcular, hedefe milli takım ve olimpiyatları koydu
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Attıklarını 12'den vuran Osmaniyeli sporcular, hedefe milli takım ve olimpiyatları koydu

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Spor
Attıklarını 12'den vuran Osmaniyeli sporcular, hedefe milli takım ve olimpiyatları koydu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun düzenlediği Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Yıldız Kadınlar müsabakalarında Osmaniye adına yarışan İkra ve İlknur Kaş kardeşler ile Yaren Eser Yıldız, elde ettikleri Türkiye ikinciliğinin ardından hedeflerine milli takım ve olimpiyatları koydu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun düzenlediği Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Yıldız Kadınlar müsabakalarında Osmaniye adına yarışan İkra ve İlknur Kaş kardeşler ile Yaren Eser Yıldız, elde ettikleri Türkiye ikinciliğinin ardından hedeflerine milli takım ve olimpiyatları koydu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Avspor Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği bünyesinde yer alan üç sporcu, 6-11 Mart'ta Mersin'de düzenlenen ve takım olarak katıldıkları ilk şampiyonadan ikincilikle dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

İlknur Kaş (15) AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşiyle 2 yıldır atıcılık sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Bu sporu yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Kaş, son katıldıkları şampiyonadan dereceyle dönmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Atıcılıkta hedeflerine ulaşabilmek için çok çalıştığını aktaran Kaş, "Hedefim, hem takım hem de bireysel olarak şampiyon olmak ve milli takıma girebilmek. Ülkemi gerek dünya şampiyonalarında gerekse olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaş, erkek sporu olarak anılan atıcılığı, kadınların da çok iyi başardığını ve aldıkları dereceyle bunu kanıtladıklarını belirtti.

İkra Kaş da (13) atıcılık sayesinde derslerinde yaşadığı dikkat dağınıklığı sorununu yendiğini söyledi.

Ablasıyla aynı takımda olmanın farklı bir duygu olduğunu ifade eden Kaş, "Evde ve okulda kardeşiz ama standa gelince ikimiz birer rakibiz." dedi.

Yaren Eser (15) ise Mersin'deki şampiyonadan ikincilikle dönmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Atıcılıkta en iyi noktaya gelebilmek için çalıştığını belirten Yaren Eser, milli takıma girerek olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istediğini aktardı.

Takım antrenörü Ahmet Hüdai Uğraş da takımına güvendiğini ve bundan sonra daha fazla başarıya imza atacaklarına inandığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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