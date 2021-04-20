Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
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Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor

Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK - Haberler | Spor

ADANA'da iki gün önce Yeşiloba Hipodromu'nda yapılan 5'inci koşu sırasında 4 numaralı 'Luminary' isimli attan düşmesi sonucunda kafatasında kırıklar oluşan jokey Samet Erkuş'un tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

ADANA'da iki gün önce Yeşiloba Hipodromu'nda yapılan 5'inci koşu sırasında 4 numaralı 'Luminary' isimli attan düşmesi sonucunda kafatasında kırıklar oluşan jokey Samet Erkuş'un tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Erkuş'un ailesi ve nişanlısının hastane önünde umutlu bekleyişi sürüyor. Erkuş'un gözünü açacağına inandığını söyleyen amcası Melik Erkuş (36), sosyal medyada yeğenin öldüğüne dair söylentilere tepki göstererek, "Samet, mücadelesini sürdürüyor. Bu tip haberlere itibar edilmesin" dedi.

Erkuş ile yaklaşık 1 ay önce nişanlanan Saibe Öztürk (26) ise yoğun bakımda tedavisi süren nişanlısının sağlığı için hastane önünde her gün dua okuyor.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 18 Nisan Pazar günü yapılan at yarışlarında yaşanan kaza camiada büyük üzüntü yarattı. Saat 19.00'da 5'inci koşu sırasında gerçekleşen kazada 4 numaralı Luminary isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra hızla ilerlerken bir anda dengesini kaybederek attan düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş, kısa süre içinde ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay gecesi operasyon geçiren Erkuş'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Türkiye Jokey Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyan jokeyimiz Samet Erkuş'a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.NİŞANLISI HASTANE ÖNÜNDE HER GÜN DUA OKUYORJokeylik hayatı boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik, 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Samet Erkuş ile yaklaşık 1 ay önce nişanlanan ve evlilik hazırlıkları yapan Saibe Öztürk, olayın yaşandığı günden bu yana Erkuş'un tedavi gördüğü hastanenin önünden bir an olsun ayrılmayarak dua okuyor. Jokeyin ailesi ve yakınlarının da hastane önündeki umutlu bekleyişi sürdürüyor.ÖLÜM HABERLERİNE TEPKİ

Yeğeni Samet Erkuş'un gözünü açacağına inandıklarını kaydeden amcası Melik Erkuş, "Geldiği ilk gün yaşama şansı çok az diyorlardı. Tomografisi çekildi ve ameliyata alındı. İkinci ameliyata şu an için gerek duymadılar. Dün biraz zor geçti. Samet, bir süre nefes alamadı. Hayata geri döndürdüler. Şimdi entübe edilmiş bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Yüzde 1 dahi ihtimal olsa biz umudumuzu koruyoruz. Bugün azıcık da olsa parmaklarını oynatmış. Sosyal medyada öldüğüne çıkan söylentilere itibar edilmesin" dedi.

Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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