ATSO “Yeşil Bina Sertifikası” alan ilk Oda olacak

23.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:29

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Hüsnü Serteser, Yeşil Bina Sertifikasında tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığını, oda ve borsa camiasında bu belgeyi alan ilk oda olacaklarını söyledi.