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ATSO “Yeşil Bina Sertifikası” alan ilk Oda olacak

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Hüsnü Serteser, Yeşil Bina Sertifikasında tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığını, oda ve borsa camiasında bu belgeyi alan ilk oda olacaklarını söyledi.

23.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:29
ATSO “Yeşil Bina Sertifikası” alan ilk Oda olacak

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Hüsnü Serteser, Yeşil Bina Sertifikasında tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığını, oda ve borsa camiasında bu belgeyi alan ilk oda olacaklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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