ATSO ve ATB Bakü'de Aksaray'ı anlattı

17.10.2019 12:45

Aksaray Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Hamit Özkök ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Cüneyt Göktaş, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen ve altı ülkenin iş insanlarının katıldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Forumu'na katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun iş birliğinde, Azerbaycan'daki iş imkanlarını içeren bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özral ve Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker öncülüğündeki toplantıda karşılıklı ticaretin artırılmasına dönük imkanlar dile getirildi. Daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki oda/borsa başkanlarından oluşan heyet, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.



Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7. Zirvesi nedeniyle Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir müddet sohbet ederek Aksaray için istişarelerde bulundu. - AKSARAY

Kaynak: İHA