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ATSO üyelerine düşük faizli kredi imkanı

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Aksaray'da bir banka arasında yapılan protokol kapsamında oda üyelerine yönelik olarak düşük faizli kredi imkanı getirildi.

ATSO üyelerine düşük faizli kredi imkanı
05.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:11

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Aksaray'da bir banka arasında yapılan protokol kapsamında oda üyelerine yönelik olarak düşük faizli kredi imkanı getirildi.

ATSO hizmet binasında düzenlenen protokol imza programında bir açıklama yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu dönemde işletmelerimize yönelik destek paketleri hızlı bir şekilde kamu bankaları ve özel bankalar aracılığı ile sağlanmaktadır. Aksaray iş dünyası olarak bizler de bu desteklere ilave yapabilmek adına yaptığımız görüşmeler neticesinde bir bankamız ile protokol imzaladık. İmzaladığımız protokol kapsamında üyelerimiz 48 aya varan vadelerde aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli ve banka liste faiz oranları üzerinden yüzde 15 indirimli olarak kredi desteği kullanabileceklerdir. Ayrıca kredi kullanan üyelerimiz iş yerlerinde ilk kez bankanın pos cihazını kullanması halinde ilk 3 ayda pos kira bedeli ödemeyecektir. Üyelerimizin pandemi döneminde yaşadığı ekonomik sıkıntıların önüne geçmek adına bankamız ile hayata geçirdiğimiz kredi desteğinin hayırlı olmasını diliyor, banka yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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