ATSO üyelerine dijitalleşme desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ATSO üyelerine dijitalleşme desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
ATSO üyelerine dijitalleşme desteği

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine dijitalleşme yolunda ihtiyaç duydukları desteklerin sunulacağı E-dönüşüm ve E-bilişim protokol anlaşması imzaladı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine dijitalleşme yolunda ihtiyaç duydukları desteklerin sunulacağı E-dönüşüm ve E-bilişim protokol anlaşması imzaladı.

ATSO ile özel bir bilişim hizmetleri arasında oda üyelerine yönelik protokol anlaşması imzalandı. İmzalanan bu protokol ile bilişim firması, ATSO üyelerine E-dönüşüm ve E- Bilişim, danışmanlık ve proje süreçleri ile ilgili yüzde 25 oranında indirimli danışmanlık hizmeti verecek.

İmza protokolünü ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve bilişim firması yetkilisi imzaladı.

İmza protokolü hakkında konuşan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, protokolün hayırlı olmasını dileyerek oda olarak dijitalleşme çağının gerekliliğine ayak uydurduklarını ve ATSO üyelerini bu yönde teşvik ettiklerini ifade etti.

Protokol kapsamında E-dönüşüm olarak E-imza, E-arşiv, E-fatura, E-irsaliye, E-mutabakat, E-defter, E-bilet, E-SMM, E-MM, KEP oranında yüzde 25, danışmanlık olarak KVKK, KOSGEB, Yatırım teşvik, ISO belgelendirme, AB projeleri, ithalat işlemleri, İhracat işlemleri, kırsal kalkınma projeleri, marka tescil işlemleri oranında yüzde 20, E-bilişim olarak Web sitesi, domain-hosting, sosyal medya yönetimi, fırewall yönetimi, veri kurtarma olarak yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. - ADIYAMAN

ATSO üyelerine dijitalleşme desteği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buray Gökhan Çıra Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ATSO üyelerine dijitalleşme desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:57:51. #1.12#