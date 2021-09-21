ATSO üyelerine dijitalleşme desteği

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine dijitalleşme yolunda ihtiyaç duydukları desteklerin sunulacağı E-dönüşüm ve E-bilişim protokol anlaşması imzaladı.

ATSO ile özel bir bilişim hizmetleri arasında oda üyelerine yönelik protokol anlaşması imzalandı. İmzalanan bu protokol ile bilişim firması, ATSO üyelerine E-dönüşüm ve E- Bilişim, danışmanlık ve proje süreçleri ile ilgili yüzde 25 oranında indirimli danışmanlık hizmeti verecek.

İmza protokolünü ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve bilişim firması yetkilisi imzaladı.

İmza protokolü hakkında konuşan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, protokolün hayırlı olmasını dileyerek oda olarak dijitalleşme çağının gerekliliğine ayak uydurduklarını ve ATSO üyelerini bu yönde teşvik ettiklerini ifade etti.

Protokol kapsamında E-dönüşüm olarak E-imza, E-arşiv, E-fatura, E-irsaliye, E-mutabakat, E-defter, E-bilet, E-SMM, E-MM, KEP oranında yüzde 25, danışmanlık olarak KVKK, KOSGEB, Yatırım teşvik, ISO belgelendirme, AB projeleri, ithalat işlemleri, İhracat işlemleri, kırsal kalkınma projeleri, marka tescil işlemleri oranında yüzde 20, E-bilişim olarak Web sitesi, domain-hosting, sosyal medya yönetimi, fırewall yönetimi, veri kurtarma olarak yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. - ADIYAMAN

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