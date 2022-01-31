ATSO 'Sürdürülebilir Sosyal Çözümler Maratonu' başladı

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, HABİTAT ve TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle, Antalya'daki 40 yaş altı girişimci veya girişimci adayları ile Antalya üniversitelerindeki öğrenciler arasında sosyal girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılması amacıyla 'Sürdürülebilir Sosyal Çözümler Maratonu'nu düzenlediklerini açıkladı. Son başvuru tarihinin 25 Şubat Cuma olduğunu belirten Davut Çetin, dereceye giren gençlere ve takımlara 5 bin ile 15 bin TL arasında para ödülü verileceğini bildirdi.

Antalya'da sosyal sorunlara hep birlikte çözümler üretilirken girişimcilik ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasının bu programın en önemli amaçlarından biri olduğunu vurgulayan Davut Çetin "Potansiyel sosyal girişimcilerin tespit edilerek yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi ile bu anlamda yeni bir ekosistem oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi.

"Başvurular internet üzerinden"

Başvuruların 25 Şubat Cuma gününe kadar internet üzerinden doldurulacak başvuru formu ile alınacağını ve daha detaylı bilgilere ATSO internet sayfasından ulaşılabileceğini belirten Davut Çetin organizasyonla ilgili, "Sürdürülebilir Sosyal Çözümler Maratonu'na gelen başvurular Habitat Derneği Girişimcilik Programı tarafından ön elemeye tabi tutulacak. Ön elemeyi geçen sosyal girişimci adayları, belirlenen eğitim programları ve ilham buluşmalarına dahil olacaklar. Programın ilk üç haftasında verilen eğitim ve ilham buluşmalarıyla sosyal girişimciler iş fikri ile ilgili gelişmelerini, çalışmalarını ve iş planlarını sunmak için maratona katılacaklar. Maratondan başarıyla ayrılan ilk 3 takım/kişiye ödül ve mentörlük desteği sağlanacak" diye konuştu.

"İlham buluşmaları"

Program kapsamında verilecek eğitimlerin amacının program katılımcılarına temel girişimcilik yetkinliklerini kazandırarak, iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları, iş fikirlerine yönelik iş modelini geliştirmelerini sağlamak olduğuna değinen Çetin, "Programın eğitim ve maraton süreçlerinde ayrıca İlham Buluşmaları da gerçekleşecek. İlham buluşmalarında iş fikirlerini geliştiren takımların duayen olan sosyal girişimciler ile buluşturulması sağlanacak. Bunlara ek olarak sosyal girişimci adaylarına, maratonun olduğu günlerde iş fikirleri ile ilgili ihtiyaç duydukları teknik bilgi, uzmanlık ve deneyim için ATSO, Habitat Derneği ve Antalya Genç Girişimciler Kurulu tarafından mentörlük hizmetleri sunulacak" şeklinde konuştu.

"Toplam 30 bin TL para ödülü"

Ön elemeyi geçen ve eğitimlere tam katılım sağlayan sosyal girişimci adaylarının ATSO'da düzenlenecek olan 3 günlük maratona katılacaklarını belirten Çetin, "Burada mentörler eşliğinde fikirlerini geliştiren sosyal girişimci adayları fikirlerini jüriye sunacak. Maraton sonunda dereceye giren takım/kişiye ATSO tarafından sırasıyla 15 bin TL, 10 bin TL ve 5 bin TL motivasyon ödülü verilecek. Ayrıca ön başvuruyu geçen katılımcılar ATSO Akademi eğitimlerinden, ATSO İnovasyon Merkezi-İNOVATSO kullanımından ve Antalya Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin mentörlüklerinden faydalanabilecekler" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi