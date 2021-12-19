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ATSO standı büyük ilgi görüyor

ATSO standı büyük ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

3. Adıyaman Tanıtım Günleri İstanbul Yenikapı'daki etkinlik alanında devam ederken Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının standı büyük ilgi gördü.

İSTANBUL (İHA) - 3. Adıyaman Tanıtım Günleri İstanbul Yenikapı'daki etkinlik alanında devam ederken Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının standı büyük ilgi gördü. Adıyaman Tanıtım Günlerinde açılan stantlarda Valilik, Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş ilin ve kendi kuruluşlarının tanıtımı yaptı.

Adıyaman'ın tanıtımına büyük önem veren ATSO katıldığı tanıtım günlerinde, kentteki sanayi ürünlerini sergiledi. ATSO'nun tanıtım günlerinde açtığı stand vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, standı siyasiler, ve STK temsilcileri ziyaret etti. Adıyaman'ın saklı hazinesi olan Adıyaman Emperador mermeri ise katılımcıların en çok ilgisini çekti.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve Genç Girişimciler Bölge Başkanı Ahmet Yolcu, ATSO standını ziyaret eden konuklarıyla yakından ilgilendi. Uslu, stantlarına gösterilen ilgi ve alakadan dolayı oldukça memnun olduklarını, burada Adıyaman'ın ekonomisi için önem arz eden başta mermer olmak üzere kentteki sanayi ürünleri ve kültürümüzü de tanıttıklarını söyledi. - ADIYAMAN

ATSO standı büyük ilgi görüyor

ATSO standı büyük ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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