Atso Seçimleri 7 Ekim'de Yapılacak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Organ Seçimleri'nin 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleşeceğini bildirdi.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri tarihinin belirlendiğini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "Kepez 2 İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Odamız organ seçimlerinin 7 Ekim 2017 Cumartesi günü Odamız hizmet binasında yapılması kararlaştırılmıştır" dedi.



7 Ekim'de yapılacak seçimle sürecin başlayacağını belirten Davut Çetin, öncelikle ATSO Organ Seçimleri'nde oy kullanma yetkisine sahip üyelerimiz sandık başına giderek, 49 Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri'ni seçmek için oy kullanacağını söyledi. Davut Çetin sürecin Başkan, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı seçimi ile tamamlanacağını kaydetti. Davut Çetin, önümüzdeki dönem ATSO'da 281 Meslek Komitesi Üyesi ve 111 Meclis Üyesi'nin görev yapacağını ifade etti.



Seçimlerin 7 Ekim tarihinde ATSO Hizmet Binası'nda gerçekleşeceğini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "ATSO'nun tüm değerli üyelerini, sektörlerine ve mesleklerine sahip çıkmak için 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak Oda meslek komiteleri seçimlerine katılmaya davet ediyorum" dedi. - ANTALYA