ATSO sanal heyeti Latin Amerika'da
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ATSO sanal heyeti Latin Amerika'da

27.11.2020 11:44 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:47
ATSO sanal heyeti Latin Amerika'da

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) bitki besleme ürünleri, gübre, tohum, sera ekipmanları sektörlerinde faaliyet gösteren 11 üyesi, Ticaret Bakanlığı Sanal Ticaret Heyetleri Desteği kapsamında gerçekleştirilen organizasyon ile 8 Latin Amerika ülkesinden distribütör ve ihracatçılarla...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) bitki besleme ürünleri, gübre, tohum, sera ekipmanları sektörlerinde faaliyet gösteren 11 üyesi, Ticaret Bakanlığı Sanal Ticaret Heyetleri Desteği kapsamında gerçekleştirilen organizasyon ile 8 Latin Amerika ülkesinden distribütör ve ihracatçılarla bir araya geldi. Sanal heyet organizasyonu hakkında bilgi veren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "ATSO olarak pandemi döneminde de üyelerimizi yeni pazarlara açmak ve ihracatlarını artırmak için yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ATSO üyesi 11 firmanın Latin Amerika'daki tedarikçi ve ihracatçılar ile bir araya geldiğini söyleyen Başkan Davut Çetin, "İki hafta devam etkinlik süresince üyelerimiz 120'yi aşkın görüşme yaptı. Bu görüşmelerin karşılıklı ticarete ve iş birliklerine dönüşmesini umuyorum. Üyelerimiz, bu dönemde sanal ortamda ikili iş görüşmelerine katılma deneyimini de edinmiş oldular. Ne yazık ki COVID 19'dan dolayı bir süre daha bu görüşmeleri yerinde ve yüz yüze gerçekleştiremeyeceğiz. Bu tecrübenin de üyelerimiz çok önemli olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde sanal heyetlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"Sanal heyetler 2021'de de devam edecek"

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İki hafta boyunca Zoom uygulaması üzerinden çok sayıda B2B görüşme yapıldığını ifade eden Davut Çetin, "Görüşmelerde firmalarımız Arjantin, Ekvator, Guatemala, Kolombiya, Meksika, Paraguay, Peru ve Şili'den firmalarla bir araya geldiler. Heyetimizden aldığımız geri dönüş de çok olumlu. 2021 yılında da benzer etkinliklerimizi sürdüreceğiz. İhracat potansiyeli olan üyelerimiz, ATSO Dış Ticaret Kulübü'ne üye olarak bu heyetlere katılabilirler. Üyelerimiz ayrıca, ATSO Dış İlişkiler Müdürlüğü ile görüşerek detaylı bilgi alabilirler" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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