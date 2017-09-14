Atso Organ Seçimleri 7 Ekim'de Yapılacak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Organ Seçimleri'nin 7 Ekim Cumartesi günü yapılacağını bildirdi.



Çetin, yaptığı açıklamada, seçimlerin hizmet binasında yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.



Oy kullanma yetkisine sahip üyelerin sandık başına giderek 49 meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için oy kullanacağını anımsatan Çetin, sürecin yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı seçimi ile tamamlanacağını kaydetti.



Çetin ayrıca, önlerindeki dönemde ATSO'da 281 meslek komitesi üyesi ve 111 meclis üyesinin görev yapacağını belirtti.