Atso'nun Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'da sadece turizmin gelişmesinin yetmediğini, ticaretin, sanayinin, restoran sektörünün de gelişmesi gerektiğini söyledi.

Çetin, ATSO'nun nisan ayı olağan meclis toplantısında, domates fiyatlarının artmamasının bir nedeninin ihracatta durgunluk, diğerinin de üretim artışı olduğunu ifade etti.

Çetin, 2015 yılında yaklaşık 2,3 milyon ton düzeyinde olan domates üretiminin, 2016 yılında 2,4 milyon tona, 2017 yılında da 2,5 milyon tona çıktığına işaret etti.

Rusya'nın ambargoyu kaldırmış olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Bu çözüme katkı sağlayan bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte asıl meseleyi unutmamalıyız. Aşırı üretim hatasına düşmemeliyiz, ürün kalitesine daha fazla önem vermeliyiz. Ayrıca tek pazara bağımlı olmaktan çıkmalıyız. Bunun için de oturup Antalya domates stratejisini çalışmamız gerekmektedir."

Antalyaspor için maddi destek

Antalyaspor'un ligde önemli bir dönemden geçtiğini ve kulübün maddi zorluklara rağmen bu noktada kalmasının bile başarı olduğunu belirten Çetin, acil maddi desteğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kulüp için tüm Antalya halkından yardım isteyen Çetin, "Bütün Antalya halkına, bütün üyelerimize çağrı yapıyoruz. Herkes 10, 20, 50, 100 lira gibi bağışlar yapsa Antalyaspor'u ihya ederiz. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, her kurum mensuplarına bağış çağrısı yapsın. Bugün ilk bağışı biz yapalım, hem kurum olarak hem bireysel olarak bir adım atalım." dedi.

Meclis toplantısında, ATSO üyesi seçilen, fakat adli sicil kaydı nedeniyle TOBB tarafından üyeliğinin düşürülmesi yönünde görüş bildirilen Ahmet Öztürk'ün durumuyla ilgili kısa süreli bir tartışma yaşandı. Toplantı sonrasında 8 komisyonda üyeler belirlenirken, Plan Bütçe Komisyonunda çıkartılan 2 ayrı liste nedeniyle kapalı oylamaya gidildi.