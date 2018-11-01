Atso'nun Geleneksel Ödül Töreni

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kente gelen turist sayısında yılın bitmesine 2 ay kalmasına rağmen tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi.

Karaloğlu, kent merkezinde bir otelde düzenlenen "ATSO Geleneksel Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hedefleri bulunduğunu, ülkeyi bu hedeflere taşıyacak önemli şehirlerden birinin de Antalya olduğunu söyledi.

Antalya'nın 2016'da krizin en ağırını yaşadıktan sonra muhteşem bir çıkış yakaladığını belirten Karaloğlu, "Turizm rakamları ortada. Turist sayısında, yılın bitmesine iki ay olmasına rağmen bütün zamanların rekorunu kırdık. En yüksek turist sayısına ulaştık." dedi. İstihdamda da Antalya'nın birinci olmasından mutluluk duyduğunu belirten Karaloğlu, Türkiye'nin bir taraftan ekonomik saldırıyla inişleri çıkışları konuşurken, bir yandan da güzel rakamları ortaya koyabildiğini dünyaya gösterdiğini söyledi.

"Turizmde daha büyük bir rekor göreceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de ödül alan şirketleri ve iş insanlarını kutlayarak, bu sene şehir merkezinde gördüğü yabancı turisti hiçbir zaman görmediğini söyledi.

"İnşallah önümüzdeki sene daha büyük bir rekor göreceğiz. Bu başarı hepimizin başarısıdır, bu salonda olan sizlerin başarısıdır, Antalya iş insanlarının, Antalya halkının başarısıdır." diyen Türel, turizmdeki başarının bir sanayi fabrikasının başarısına benzemediğini belirtti.

"Antalya'nın 13 milyon turist rakamı henüz kayıtlara girmedi, yakında girecektir. Girdiğinde New York gibi şehirlerle yarıştığımızı dünya görecektir." diyen Türel, bu sene 18 milyon yerli ve yabancı misafir ağırlamış olacağını söyledi.

Bunun gerçek bir başarı olduğunu ifade eden Türel, bu başarının asıl sahibinin Antalya olduğunu kaydetti. Son günlerde piyasada yaşanan darlığa herkesin şahit olduğunu ancak bu darlığın da üstesinden geleceklerini vurgulayan Türel, iş insanlarının gayretiyle devletin dirayetiyle ihracatı artırarak büyümeye, gelişmeye devam edeceklerini bildirdi. Sayısız ekonomik ve siyasi engele rağmen Türkiye'nin ilerlediğini, Antalya'nın gelişmesini sürdürdüğünü aktaran Türel, bu dönemde Antalya'nın ve ilçelerinin çok geliştiğini söyledi.

"Markalaşmayı arzu ediyoruz"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ise odalarının 50 yıldan bu yana ödül töreniyle Antalya ekonomisinin şampiyonlarını belirlediğini söyledi.

Bu yıl vergi barışı nedeniyle listeler halen açıklanamadığı için vergi ve istihdam ödüllerini veremeyeceklerini belirten Çetin, ihracat, konaklama, seyahat acentelerini ve geçen yıl başlattıkları inovasyon ödüllerini vereceklerini belirtti.

ATSO'nun yaklaşık 45 bin üyesi bulunduğuna işaret eden Çetin, "45 binde ilk 3'e girmek önemli başarıdır. İlk sıralara giren şirketlerimizin Türkiye ve dünya ligine yükselmesini, markalaşmasını arzu ediyor, ödüllerimizin bu yönde teşvik edici olmasını istiyoruz." dedi.

2015'teki ödül töreninde konunun Rusya ambargosu, 2016'da turizmde kriz dönemi, 2017'de ise toparlanma yılı olduğunu anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"2018 yılının ise atılım yılımız olmasını bekliyorduk, fakat olumlu ve olumsuz gelişmeleri birlikte yaşadık. Turizmde son günlere kadar otellerimizde yer yoktu. Yabancı turist sayısında yüzde 28 artışla rekor kırdık. Türkiye turizminde üçüncü çeyrek geliri sadece yüzde bir artarken, bizim paket tur gelirimiz yüzde 40 arttı. Bu yıl kayıtlı çalışan sayımızı yüzde 8, vergi tahsilatımızı yüzde 28 artırdık. Eylül ayında yabancılara bin 38 konut satışı gerçekleştirdik.

Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelişme kaydettiğimizi bu veriler göstermektedir."

"Dün açıklanan ÖTV ve KDV indirimleri sektörlerimizin talep ettiği indirimlerdi ve piyasanın canlanmasına katkı yapacaktır. Ayrıca önceki gün bankalarımızın yüksek kar düzeyi elde ettiklerini gördük." diyen Çetin, banka sisteminin gücünü koruyarak, düşük faizlere dönülmesi gerektiğini söyledi.

Değişime hazırlanmak için bütün sistemi çağın gereklerine uygun olarak güçlendirmek gerektiğini ifade eden Çetin, "Sürekli konuştuğumuz yapısal reformlarda hızlı ilerleme sağlamalıyız. Vergi reformu yaparak kayıt dışılığı azaltmalıyız." diye konuştu.

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün önemine vurgu yapan Çetin, endüstri 4.0 ve akıllı kent teknolojilerinin, turizmi, ticareti, tarımı ve toplumu hep birlikte ilgilendirdiğini kaydetti. Artık bütün kentlerin yapay zeka, biyoteknoloji, robotik gibi teknolojilerde ilerlemesi gerektiğini ifade eden Çetin, Antalya olarak bu konularda Ar-Ge ve inovasyon ağları kurmak gerektiğini anlattı.

Törende, turizm ve genel ihracatta döviz kazandırıcı hizmetlerde bulunan, inovasyon yapan, Türkiye'nin en büyük ilk 500 ve ikinci 500 firmaları arasına giren firma temsilcileri ile başarılı iş insanlarına plaket sunuldu.