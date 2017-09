Atso'nun Geleneksel Ödül Töreni

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bizim için değerlidir, onu korumak ve kollamak bizim görevimizdir. Bu güvenliği de biz sağlamak durumundayız. Ne zaman ki bu riskler ortadan kalkar, o zaman elbette OHAL'i kaldıracağız. Yoksa biz OHAL'in devamından yana olamayız, olmayız." dedi.



Elvan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, hizmet binasında düzenlenen "ATSO Geleneksel Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, yöresel ürünlerin ticari değerlerinin artırılmasının, dünya pazarına ulaştırılmasının ve coğrafi işaretlere sahip olmasının önemine işaret etti.



Kalkınma Bakanlığı olarak Yöresel Ürünler Fuarı'nı (YÖREX) uluslararası arenaya çekmek için destek vereceklerini ifade eden Bakan Elvan, 7 Haziran seçimlerinde sözünü verdikleri kruvaziyer liman projesini imzaya açtıklarını, tüm bakanların ve başbakanın imzaladığını ve artık uygulama boyutuna geçtiğini anlattı.



Antalya'nın her bir projesi için birlikte çalıştıklarını, birlikte müzakere edip, sorunlara birlikte çözüm ürettiklerinin altını çizen Elvan, Boğaçayı projesinin de önünü açtıklarını vurguladı.



Lütfi Elvan, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "Hepsinden de önemlisi ortak akıl. Ortak aklın olduğu yerde hata olmaz. Her sorunun çözümü için çalışıyoruz. Gelen her bir öneri bizim için değerlidir. Bugüne kadar bize gelen taleplerin en az yüzde 90'ını biz gerçekleştirdik. Ne sorun geliyorsa her birini ciddiyetle ele alıyor ve o sorunun çözülmesi noktasında adım atıyoruz." diye konuştu.



Geçen yıl turizmde, tarımda yaşanan sıkıntılara rağmen ekonominin büyüdüğünü belirten Elvan, bu yıl da birinci ve ikinci çeyrek rakamlarının açıklandığını, üçüncü çeyrekte de yüzde 7'nin üzerinde büyüme performansı gerçekleştireceklerini anlattı.



"Büyüme patikamızı daha da yukarılara çekmek durumundayız. Bizim 2023, 2053 hedeflerimiz, 2071 vizyonumuz var." diyen Kalkınma Bakanı Elvan, bu hedeflere ulaşmak için el birliğiyle bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.



"Biz OHAL'in devamından yana olamayız"



Elvan, yedi düvele karşı mücadele verdiklerini ifade ederek, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe ülkeye yönelik saldırıların arttığını dile getirdi.



Lütfi Elvan, "Biz 2002'de iktidara geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden birisi olağanüstü hali kaldırmak oldu. Hemen kaldırdık ve ülkemizin gelişmesi, kalkınması için kollarımızı sıvadık ve gece gündüz çalışmaya başladık. Tabu niteliğinde olan, herhangi bir vatandaşımızın dahi konuşamayacağı hususları tabu niteliğinden çıkardık ve demokratikleşme alanında inanılmaz bir gelişme sağladık." değerlendirmesinde bulundu.



15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıkları ifade eden Elvan, şöyle konuştu:



"Biz OHAL'in devam etmesini arzu eder miyiz? OHAL'i iktidara gelir gelmez kaldıran parti olarak elbette etmeyiz. Ancak bu ülkenin güvenliği her şeyin üstündedir. Bizim bir insanımızın güvenliği her şeyin üstündedir. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bizim için değerlidir, onu korumak ve kollamak bizim görevimizdir. Bu güvenliği de biz sağlamak durumundayız. Ne zaman ki bu riskler ortadan kalkar, o zaman elbette OHAL'i kaldıracağız. Yoksa biz OHAL'in devamından yana olamayız, olmayız. Ama ülkemizin güvenliği her şeyden önemli diye düşünüyorum. 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ dışında bir taraftan PKK, diğer taraftan DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin ve onu destekleyen birtakım üst akıl gruplarının ve birtakım kesimlerin mücadeleleri karşısında bizim de mutlaka mücadele etmemiz gerekiyor."



"Hep birlikte Türkiye olmalıyız"



Terör örgütlerine karşı yoğun mücadele sürdürdüklerini belirten Bakan Elvan, hiç kimsenin terör örgütünü korumak ve kollamak gibi bir görevinin olamayacağını ifade etti.



Eğer konu terörse, vatanın birliği ve beraberliğiyse hep birlikte olmak gerektiğine işaret eden Elvan, "Şu ifadenin kullanılmasını ben asla tasvip etmem. 'O bir terörist olabilir ama elinde silah olmayabilir, o pikniktedir'. Bunu asla kabul edemem, teröristse onun gereği yapılmalıdır, o yok edilmelidir. Onun için hepimiz birlikten, beraberlikten yana, dayanışmadan yana olmayız, hep birlikte Türkiye olmalıyız. Bu konuda biz mücadele etmeye varız, gelin terör örgütleri, FETÖ konusunda tek yumruk olalım." ifadelerini kullandı.



Ekonomiye de değinen Lütfi Elvan, yüksek büyümeden, istihdamdan yana politikaların uygulamaya konulmasının ve bunların bizatihi tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları tarafından takibinin son derece önemli olduğunu söyledi.



Bu noktada çok yoğun çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:



"Üreten, imalat sektöründe üreten iş dünyamızın ara malının yüzde 75'ini ithal ediyoruz. Sermaye malının yüzde 13-14'ünü yine ithal ediyoruz. Biz özellikle ara ve yatırım malı ürünlerinin artık ülkemizde daha yoğun şekilde üretilmesini arzu ediyoruz. Bu noktada yoğun çaba içerisindeyiz. İşte yerli ilaç, özellikle sağlık endüstrilerine yönelik ekipmanların Türkiye'de üretimi ki ciddi paralar ödüyoruz. Katma değeri yüksek, yüksek teknoloji gereken alanlara yatırım bizim öncelikli alanlarımızdan. Ar-Ge Yasası'nı bunun için geçirdik."



Konuşmaların ardından Bakan Elvan ve protokol üyeleri, Antalya TOBB Fen Lisesinin açılışını yaptı, ödül alanlara plaketlerini verdi.