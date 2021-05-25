ATSO'nun çağrısı yerini buldu, nefes kredisi yeniden nefes oluyor
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ATSO'nun çağrısı yerini buldu, nefes kredisi yeniden nefes oluyor

ATSO'nun çağrısı yerini buldu, nefes kredisi yeniden nefes oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) tam kapanmada mağdur olan üyelere yönelik nefes kredisi çağrısı tekrar hayata geçiyor.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) tam kapanmada mağdur olan üyelere yönelik nefes kredisi çağrısı tekrar hayata geçiyor.

ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, nefes kredisinin çok yakında yeniden nefes olacağının altını çizerek, "Üyelerimizin bizlere ilettiği talepler neticesinde geçtiğimiz haftalar içerisinde ulusal ve yerel medya aracılığıyla kredi desteği verilmesi noktasında çağrıda bulunmuş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize de bu durumu yazılı olarak iletmiştik. Yaptığımız girişimler neticesinde devletimiz ve TOBB arasında nefes kredisinin yeniden hayata geçirilmesine karar alınmıştır. Önümüzdeki günler içerisinde ayrıntıları belli olacak olan nefes kredisi bu zor günlerde üyelerimizin sıkıntılarına bir nebze olsa nefes olacaktır. Covid-19 Pandemisinin ülkemizde ekonomik olarak etkisini göstermeye başladığı ilk günden bu yana geçen sürede üyelerimizin taleplerini anında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza ve webinar aracılığıyla düzenlenen toplantıda ilgili bakanlarımıza ilettik. Onlarca talebimiz karşılanırken son olarak kredi desteği talebimiz de olumlu sonuçlanarak nefes kredisi hayata geçirilecektir. Bu zor günlerde Aksaray iş dünyası adına gerekli tüm adımları atmaya çalışıyor ve üyelerimizin desteği ile çalışmalarımızı yerine getiriyoruz. Üyelerimizin menfaatlerini düşünerek yaptığımız çalışmaların karşılığını alabilmek adına ilk gün olduğu gibi bugün de tüm emeklerimizi veriyoruz. İnşallah çok daha fazla talebimiz hayat bulur ve bu zor günlerden üyelerimizin gücü ve devletimizin büyüklüğü ile çıkarız" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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