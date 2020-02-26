ATSO KOBİ Akademisi 2020 yılında 25 eğitim düzenleyecek

26.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:54

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO KOBİ Akademisi 2020 yılı eğitim takvimi kapsamında 25 eğitim etkinliği düzenleneceğini bildirdi.

Serteser yazılı yaptığı açıklamada, 2018 yılından itibaren başladıkları ATSO KOBİ Akademisi eğitimlerinin 2019 yılında da sürdürdüklerini söyledi.

Gelen talepler doğrultusunda 2020 yılı için de ATSO KOBİ Akademisi eğitim takvimini oluşturduklarını aktaran Serteser, "Eğitimlere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) uzmanlarının da katılacak. Bu yıl birbirinden değerli bilim insanı ve eğitmeni, üyelerimizle buluşturacağız. Yıl içinde aile şirketlerinde kurumsallaşmadan markalaşmaya, stres yönetimi eğitiminden verimlilik ve takım ruhunun oluşturulmasına kadar pek çok konu başlığı, ATSO KOBİ Akademisi tarafından düzenlenecek eğitimlerde yer alacak. Bu yıl, farklı olarak TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden de uzmanlar, ilimize gelerek üyelerimize eğitim verecek. Bunun yanında toplamda 25 eğitim programı hazırladık. Bu eğitimlerle KOBİ'lere katkı sunmayı amaçlıyoruz."

Serteser, açıklamasında ayrıca ATSO KOBİ Akademisi, KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı projemiz çerçevesinde 28 Şubat 2020 Cuma günü, KOBİ'lere Finans Yönetimi Eğitimi düzenleyeceğini de duyurdu.

Kaynak: AA