Atso, İtalya Heyeti'ni Antalya Kültür Sanat'ta Ağırladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında kentte bulunan ülke heyetlerini Antalya kültür Sanat'ta ağırladı.



ATSO, Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında onur konuğu ülkesi olarak Antalya'da bulunan İtalya ile farklı ülkelerden Konsolos, Belediye Başkanları, İtalyan Dış Ticaret Tanıtım Ajansı, Dış Yatırımlar Sorumlusu, turizm ve ticaretten sorumlu meclis üyelerini Antalya kültür Sanat'ta ağırladı. ATSO Başkanı Davut Çetin'in evsahipliğinde gerçekleşen programa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İtalya İzmir Konsolosu Luigi Lannuzzi, İtalya Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı'ndan Aniello Musella, Kardeş Şehir Arpino Belediyesi'nden Andrea Chietini, Küba Büyükelçisi Alberto Gonzales Casalas, Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Martin Vetter, İtalya, Bosna ve Hersek, Makedonya ve Filistin'den temsilciler, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Balcı, ANSİAD Başkan Yardımcısı Sadi Kan, ATAV Başkanı Nizamettin Şen, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda yabancı konuk ve davetli katıldı.



ATSO Başkanı Davut Çetin, "Kaleiçi - Oldtown Festivali"nin kente kazandırılmasından dolayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kültür-sanatı bir kentin ekonomik gelişimi için kritik faktörlerden birisi olarak gördüğünü belirten Davut Çetin, "Yaşadığımız kent de özellikle tarihi ve kültürel birikim anlamında müthiş bir zenginlik barındırıyor. Festivalin düzenleneceği Kaleiçi bölgesi çok sayıda medeniyete ve 2000 yıllık tarihe dayanmaktadır. Antalya destinasyonu tarihte yüzlerce antik kente ev sahipliği yapmıştır. Antik kentlerin hemen hepsinde yer alan agoralar ve tiyatrolar kültürel zenginliğe, tarihi limanlar ise ekonomik birikime dair mesajlar barındırmaktadır. Festivalin anlam ve ruhuna uygun olarak bugün sizleri, Odamız tarafından yaptırılan Antalya Kültür Sanat'ta ağırlamaktan büyük keyif duyuyoruz" dedi.



ATSO'nun eski Hizmet Binasını uluslararası standartlarda bir kültür sanat merkezi olarak yeniden inşa ettiğini hatırlatan Davut Çetin, "Böylece kentimiz dünyaca ünlü sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan, mimarisi ile de örnek oluşturan bir merkez kazanmış oldu. Açılışını Picasso sergisi ile yaptığımız bu merkezin en önemli misyonlarından biri, gerçekleştirilen sanat atölyeleri ile genç jenerasyonlara sanatın önemini anlatmaktır. Dilerim, önümüzdeki yıllarda İtalyan dostlarımızla birlikte burada birbirinden güzel Rönesans eserlerini sergileme imkanı da bulabiliriz."



Direkt uçak seferi olmaması bir kayıp



Konuşmasında ATSO'nun faaliyetleri ve Antalya ekonomisi hakkında bilgiler de veren Çetin, "Antalya turizme dayalı ekonomisinin de etkisi ile kozmopolit bir yapı barındırmaktadır. Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden onbinlerce insan Antalya'da yan yana komşu olarak yaşamaktadır. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyoruz. Tarımsal üretimde Türkiye lideriyiz. Sanayimiz çevreci duyarlılıklarla büyümeye devam ediyor. 3 binden fazla yabancı ortaklı işletme kentimizde faaliyet gösteriyor. Bu ekonomik yapı ATSO olarak bizim de uluslararası alanda etkin olmamızı gerektiriyor. Uluslararası ilişkiler anlamında iyi bir noktadayız, sürekli olarak de kendimizi geliştiriyoruz. Üyelerimizi uluslararası pazarlara açtığımız projeler yürütüyoruz. Farklı ülkelerden çok sayıda Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içerisindeyiz. Halihazırda festivalin katılımcı ülkelerinden İtalya'dan Torino Ticaret Odası ve Rimini Ticaret ve Sanayi Odası'yla ikili işbirliği anlaşmalarımız bulunuyor. Yeni işbirliklerine de açık olduğumuzu burada ifade etmek isterim. Turizm iki ülke arasında önemli bir işbirliği alanıdır. İtalya'nın kırsal turizm alanındaki deneyiminden yararlanabiliriz. İtalya ile ortak Roma tarihine rağmen, Antalya'ya gelen İtalyan ziyaretçi sayısı en iyi zamanda bile 30-35 bin düzeyinde kalmıştır. Roma veya Milano ile Antalya arasında direkt uçak seferi olmaması bir kayıptır. İnanıyorum ki, karşılıklı olarak turizm için bir potansiyel bulunmaktadır" dedi.



İşadamlarının vize sorunu



ATSO Başkanı Çetin, "İşadamlarının Avrupa'dan ve İtalya'dan vize almakta yaşadıkları sorunlar ciddi boyuttadır. Sayın Konsolostan, özellikle bölgemizdeki vize sürecinin hızlandırılması konusunda çaba harcanmasını rica ediyoruz. ATSO olarak Türkiye'nin en büyük ve uluslararası alanda en deneyimli birkaç odasından birisiyiz. İtalya'nın yanı sıra diğer ülkelerden gelen misafirlerimiz için de söylüyorum; İşadamları heyetleri için B2B toplantıları organize edebiliriz."



Ümit Uysal'dan teşekkür



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Kaleiçi'ni yaşayan bir antik kent olarak gördüklerini ifade ederek, "Kaleiçi Old Town Festivali, dünyadaki tüm antik kentlerin buluşacağı, dünya barışına da katkı sunacak bir proje olarak görüyoruz. Hem kentimiz hem de insanlık için daha iyisini nasıl yaparız bunun için çalışıyoruz. Festivale destek olan başta ATSO Başkanı Davut Çetin ve Yönetim Kurulu olmak üzere, Antalya'daki tüm kurumlarımıza etkin işbirlikleri ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.



Daha sonra iki ülke yetkilileri tarafından İtalya ve Antalya ekonomisi ile karşılıklı ticareti ilişkiler konusunda sunumlar gerçekleştirildi.



Dış ticarette hedef 20 milyar dolar



Bu bölümde bir konuşma yapan İtalya İzmir Konsolosu Luigi Lannuzzi, İtalya ve Türkiye'nin her alanda iyi ilişkiler içinde olduğunu söyledi. Her iki ülkenin de ithalatta ve ihracatta ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Luigi Lannuzzi, "İtalyan firmaları 1960 yılından beri Türkiye'de varlar. Türkiye'de şu anda 1300 İtalyan firması faaliyet gösteriyor. Bu iki ülke arasında köklü bir işbirliğini gösteriyor. İtalya ve Türkiye ortak bir Akdeniz kültürünü paylaşıyor. Türkiye ve İtalya ekonomileri birbiriyle rekabet eden değil, birbirini tamamlayan nitelikte. Bu çok önemli. İki ülke arasında ticaret hacmi 2000 yılında 6.3 milyar dolar seviyesindeydi. 2013'te en yüksek seviye olan 20 milyar dolara ulaştı. 2016'da 16 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hedefimiz ticaret hacmini yeniden 2013'te yakalanan 20 milyar dolar seviyelerine taşımak" dedi.



İşadamlarına vize önceliği



Konuşmasında ATSO Başkanı Davut Çetin'in işadamlarının Avrupa'dan ve İtalya'dan vize alırken sıkıntı yaşadıkları yönündeki sözlerine de değinen Konsolos Luigi Lannuzzi, Antalyalı işadamlarına vize konusunda ellerinden elen desteği vereceklerini söyledi. İtalya'nın İzmir Konsolosluğu'nun Türkiye'nin üçte ikisine hizmet verdiğini belirten Luigi Lannuzzi, "Vize konusunda ciddi bir talep var. Türkiye olan işbirliğimizi seyahatlerle taçlandırmamız gerekiyor. İşadamlarının vize beklentilerini karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



ATSO Başkanı Davut Çetin, Konsolos Luigi Lannuzzi'ye ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı sulu boya bir tablo, diğer konuklara ise Türk Kahvesi fincanı seti hediye etti. Davut Çetin daha sonra konuklara Antalya Kültür Sanat'ta devam eden Osmanlı Portreleri ve Likya Fotoğrafları sergilerini gezdirdi. - ANTALYA