ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

29.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:20

Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren başarılı tarım girişimleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Growtech Tarım İnovasyon Ödül Töreni ile ödüllendirildi.

Dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 130'dan fazla ülkeden katılımla Antalya Expo Center'da devam ediyor.

Fuar kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde tarım alanında çalışmalar yapan başarılı işletmelere ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri takdim edildi.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen etkinlikte; "Sera Teknolojileri ve Sulama", "Tarım Makineleri ve Teknolojileri", "Tarımsal Bilişim", "Bitki Besleme ve Koruma", "Tohum, Fide" olmak üzere 5 kategoride 6 ödül verildi.

Kırk bir proje arasından seçici kurul tarafından belirlenen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri'ni kazanan şirketler şöyle sıralandı:

Sera ve Sulama Teknolojileri Kategorisinde; Ekobax Sulamasız Tarım Teknolojisi Bitki Destek Ünitesi Projesi ile Ekofen Tarım Teknolojileri firması, Bitki Besleme & Koruma Kategorisinde; Mantar Sinekleri ile Mücadelede Alternatif Bir Yaklaşim: Ecosav-M1 (Ekolojik Savunma Cihazı) Projesi ile yarışmaya katılan Kekova Enerji, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Kategorisinde; LED Teknolojisi ile Bitki Aydınlatma Projesi ile Yarışmaya Katılan PSL Elektronik, Tohum, Fide Kategorisinde; Klasik Türkiye'deki Yerel Acur Populasyonların Islahı ve Çeşit Geliştirme Projesi ile yarışmaya katılan Sakligen Tohumculuk ve Tarımsal Bilişim Kategorisinde; Üreticilerin, Arazide Karşılaştikları Hastalıkları Cep Telefonlarının Kameraları Aracılığıyla En Hızlı Şekilde Tespit Etmeleri, Hastalıkla İlgili En Doğru Bilgileri Almalarını Amaçlayan Akıllı Asistan Projesi ile yarışmaya katılan Hektaş.

Ayrıca; bu yıl seçiçi kurul bir projeyi Özel Ödül Kategorisi'nde değerlendirdi.

Bu özel ödülün sahibi, Tarım Makinaları &Teknolojileri kategorisi ile "Traktör Kuyruk Milinden Hareketli Mobil Briketleme Makinası Projesi" ile yarışmaya katılan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Önder Kabaş oldu.

Ödül kazanan projele sahipleri, ödüllerini Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve ATSO Başkanı Davut Çetin'den aldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Karaloğlu, Antalya'nın Türk turizmi ve tarımı için önemli bir lokomotif olduğuna işaret ederek, şehrin başarılarının günden güne arttığını dile getirdi.

Karaloğlu şöyle konuştu:

"Antalya sadece bir turizm şehri değil, aynı zamanda bir tarım şehri. Antalya sadece Türkiye için değil dünya tarımı için de son derece önemli. Bu anlamda gerçekleştirilen Growtech Fuarı'nı, kentimiz ve ülke tarımımız için çok önemsiyoruz. Her geçen yıl büyüyen bu fuarda, katılımcı sayısı da ülke sayısı da ziyaretçi sayısı da artıyor. Bu başarı bir tesadüf değildir. O yüzden ülkemizin geleceği için de önemli olan tarımı iyi anlamalı, iyi değerlendirmeliyiz.

Yapmış olduğu vizyoner çalışmalarla Antalya'nın bugününe ve geleceğine dönük çok önemli çalışmalar yapıyor. ATSO; Ar-Ge ve inovasyona, markalaşmaya ve e-ticarete gerçekten önemli yatırımlar yapıyor, bunları görüyor ve önemsiyoruz. Son olarak; yenilikçi fikirlerini savunan, projelendiren, bu yarışmaya katılan ve ödül alanları tebrik ediyorum."

"Dünya Growtech'i Konuşuyor"

Informa Markets Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu, Türk tarımının dünyaya açılan penceresi olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, küresel ölçekte farkındalık oluşturarak ülke ekonomisine nitelikli bir destek sağladıklarını söyledi.

Marangozoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Informa Markets tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) tarım sektörü fuarı olan Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda, sektöre değer katan böylesi bir etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. 19 yıldır düzenlenen bu fuar, her geçen yıl büyüyor. Bugün 32 ülkeden 850'yi aşkın katılımcı firma ve markaya ev sahipliği yapmanın haklı gurununu yaşıyoruz.

Bizler bu fuarı çok önemsiyoruz ve dünyada ses getirmesi için çok çalışıyoruz. Öyle ki; 4-8 Kasım tarihleri arasında yine Antalya'da Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu (IFAJ) ve Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) iş birliğinde düzenlenen 'Avrupa ve Balkan Ülkeleri Tarım Gazetecileri Forumu'na ev sahipliği yaptık. Bugün tüm dünya Growtech Antalya ve Türkiye Tarımını konuşuyor."

"İnovasyon önceliğimiz olmalı"

ATSO Başkanı Davut Çetin ise tarım sektöründe inovasyon kültürünün gerekliliğine dikkati çekerek, "Kuşku yoktur ki tarımın hatta Türkiye'nin geleceği yenilikçi insanlardan ve projelerden geçiyor. İşte bu bilinç ve gerçekle inovasyona olan ihtiyacı yadsıyamayız. İnovasyon daima önceliğimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

Yerli tohum ıslahı, biyolojik mücadele, su tasarrufu, toprak ve bitki, izleme akıllı ambalaj, geri dönüşüm, e-ticaret, e-ihracat gibi çok sayıda konuda sınırsız yenilik potansiyeli bulunduğunu anımsatan Çetin, tarımda yeniliğin ardının arkasının gelmediğini söyledi.

Çetin şöyle devam etti:

"Özellikle üç alanda yeniliklere önem vermeliyiz, birisi ekoloji ve su alanı, diğeri dijital tarım, üçüncüsü de e-ticaret. Bugün Türkiye olarak dünyada birinci olduğumuz, ilk üçte olduğumuz pek çok ürünümüz var, ancak maalesef bu ürünlerin ihracatında aynı başarıyı gösteremiyoruz.

İşte bu yüzden yenilikçi projelere, akıla ve teknolojiye büyük ihtiyacımız var. Bu yüzden ATSO olarak; ödülleri, projeye katılım gösterenleri ve fikirlerini çok önemsiyoruz. Dijitalleşme çağında tüm nimetlerden yararlanmalıyız, tarımın gelişmesi için bu şart."

Kaynak: AA