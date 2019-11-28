ATSO'dan onkoloji merkezine destek

28.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:38

Amasya Sağlık Müdürlüğü ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında kentte kurulacak yeni onkoloji merkezi için destek protokolü imzalandı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz tarafından imzalanan protokol gereği yeni kurulacak onkoloji merkezine ATSO, maddi ve destekte bulunacak.

Kırlangıç, hastalara destek olmak için çabaladıklarını belirterek, "Zaten kanser hastalığının kendisi üzücü ve yorucu. Tedavisi bari yorucu olmamalı diye düşünüyoruz. İlimizde tedavi merkezi olmadığından hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımız il dışında tedavi olmak zorunda kalıyor. Bu da hem hasta hem de hasta yakınları için maddi ve manevi zorluklar getiriyor. Bunu ortadan kaldırıp onlara destek olabilmek için yönetim kurulumuzla karar aldık." dedi.

Kaynak: AA