ATSO'dan öğrencilere mont ve ayakkabı yardımı

20.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:50

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınan mont ve ayakkabılar ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, ATSO'da bir araya geldi.

Kırlangıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sene kış ayları yaklaşırken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle yapılan bu yardımların artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

İş dünyası olarak eğitime verdikleri önemin altını çizen Kırlangıç, "Yardımın eksiksiz ve zamanında yapılması için çaba gösterdik. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için titiz davrandık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kanalıyla 625 öğrencimize kaban ve ayakkabı yardımında bulunduk. İş dünyası olarak eğitime ve eğitim gören öğrencilerimize büyük önem ve değer veriyoruz. Çünkü ülkemizin geleceği eğitimden geçiyor. Daha güçlü yarınlar için bu yöndeki çabamız devam edecek." dedi.

Kösterelioğlu da yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrenciler adına teşekkür etti.

Kaynak: AA