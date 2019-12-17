ATSO'dan müteahhitlik eğitimi

17.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:36

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) üyelerine yönelik "Müteahhitlik Belgesinin Güncellenmesi ve Yetki Gurupları" konulu eğitim semineri düzenlendi.

ATSO Meclis toplantısı salonunda gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, eğitime katılımın yoğun olduğunu belirtti.

Serteser, Mart ayında Müteahhitlik Belgesinin Güncellenmesi ve Yetki Gurupları ile ilgili bir güncelleme yayınlandığını hatırlatarak, "Tabi gazetelerde herkes müteahhitlik yapamayacak diye haberler çıktı. Böyle bir düzenleme gerçekten gerekiyordu. Ama öyle bir düzenleme oldu ki, neredeyse 50 yıllık bu işi yapan Müteahhitler bile alması gereken boyuttaki belgeyi alamaz hale geldiler. Bu çok önemli bir konu. Bu eğitimin düzenlenmesinin sebebi de, içinde bulunduğum komite tarafından karar alındı." diye konuştu.

Serseter'in konuşmasının ardından Afyonkarahisar çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdür Vekili Kaşif Özcan, Müteahhitlik Belgesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Özcan, müteahhitlik belgesinin sınıflandırdığını ve her müteahhidin artık istediği işin ihalesine giremeyeceğini, bunun için önemli kriterler getirildiğini anlattı.

Kaynak: AA