ATSO'dan mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenlere destek
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ATSO'dan mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenlere destek

ATSO'dan mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenlere destek
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), turizm ve yiyecek-içecek sektörü çalışanlarının mesleki yeterlilik belgesi başvurusu ve belgeyi almaya hak kazananlar için gerekli masrafı üstlendi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), turizm ve yiyecek-içecek sektörü çalışanlarının mesleki yeterlilik belgesi başvurusu ve belgeyi almaya hak kazananlar için gerekli masrafı üstlendi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında proje çalışması yapıldığı ve bu kapsamda turizm sektöründe faaliyet gösteren 9 farklı belgelendirme merkezine hibe ayrıldığını belirtti.

Projede, turizm sektörünün geliştirilmesine destek olmak, nitelikli iş gücünün yaygınlaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığını kaydeden Çetin, bu kapsamda 40 bin avronun mesleki belgelendirme sınavlarında kullanılmak üzere ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi Mesleki Sınav ve Serfitikasyon Merkezine (MESEM) tahsis edildiğini vurguladı.

Turizm ve yiyecek-içecek sektöründe çalışanlara destek olduklarını vurgulayan Çetin, "Türkiye genelinde mesleki yeterlilik belgesi için başvuruda bulunan ve sınavlarda başarılı olan adayların ödemeleri bu hibeden karşılanacak. Hibe desteği uygulamasına otel, restoran, kafe gibi işletmelerde en az 1 yıl mesleki deneyime sahip ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvurabilecek." dedi.

Çetin, başarı elde eden çalışanların ayrıca uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesini alabileceğini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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