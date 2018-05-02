Atso'dan Borçların Yeniden Yapılandırılması Paneli

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TOBB, Adalet Bakanlığı ve ATSO işbirliğinde, "Borçların Yeniden Yapılandırılması, Kurtarma Anlaşması Paneli" yapılacağını bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen önemli reformlardan bir tanesinin de ödeme güçlüğüne düşen işletmelerin başarı ile kurtarılmasını sağlayacak, yeni adıyla Kurtarma Anlaşması olan, konkordato sisteminin revize edilmesi olduğunu kaydetti.

Kurtarma Anlaşması sisteminin ticari hayata ileriki dönemde büyük etkileri olacağının beklendiğini ifade eden Çetin, şu bilgileri verdi:

"Kurtarma Anlaşması sistemi ile birlikte, ödeme güçlüğüne düşen bir işletme mahkemeye başvurusunu gerçekleştirebilmekte. Borçlarını yeniden yapılandırmak üzere bir süreç başlatabilmektedir. Böylelikle işletme alacaklılarını ikna ederek mahkeme nezaretinde borçlarını yeniden yapılandırabilmektedir. Söz konusu sistemin ticari hayata önümüzdeki dönemde büyük etkileri olacağı beklenmektedir. Bu kapsamda Kurtarma Anlaşması sistemini her boyutuyla değerlendirmek, sistemin ticari hayata etkilerini anlatmak amacıyla TOBB, Adalet Bakanlığı ve odamız işbirliğinde, Atatürk Konferans Salonu'nda 4 Mayıs Cuma günü Borçların Yeniden Yapılandırılması, Kurtarma Anlaşması Paneli gerçekleştirilecektir."