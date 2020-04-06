ATSO’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ ile ‘Afyon İçin Vefa Vakti ’ kampanyalarına destek Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya, koronavirüsün etkilerini azaltmak için yapılan yardım kampanyaları ve Kısa Çalışma Ödeneği hakkında paylaşımlarda bulundular.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya, koronavirüsün etkilerini azaltmak için yapılan yardım kampanyaları ve Kısa Çalışma Ödeneği hakkında paylaşımlarda bulundular. Kaynak: Dunya.com