ATSO'dan Antalya'ya 100 Milyonluk nefes kredisi
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ATSO'dan Antalya'ya 100 Milyonluk nefes kredisi

ATSO'dan Antalya'ya 100 Milyonluk nefes kredisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, pandeminin işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla Nefes Kredisi'nin 1 Haziran itibariyle yeniden başladığını bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, pandeminin işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla Nefes Kredisi'nin 1 Haziran itibariyle yeniden başladığını bildirdi.

Kredi ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkanı tanınacağını belirten Davut Çetin, "Kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödenecek. Kredinin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak. Kredi faiz yükünün bir kısmını Odalar ve Borsalar olarak biz karşılıyoruz. İhtiyacı olan üyelerimize bir nebze faydalı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Şartlar zorlanarak bir imkan yaratıldı"

Pandeminin başından itibaren, üyelerin finansal ihtiyaçlarının karşılaması için yoğun çaba harcadıklarını belirten Davut Çetin, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Hükümetle ve bankalarla görüşüldü ve şartlar zorlanarak bir imkan yaratıldı. Komitelerimizin de bir süredir ısrarla dile getirdikleri ve TOBB kanalıyla ilgili mercilerle paylaştığımız bu talebimizin karşılık görmesi memnuniyet vericidir. Biz ATSO olarak geçen yıl Nefes Kredisi ile üyelerimize Oda imkanlarının ötesinde bir destek sağlamıştık, bu yıl da Antalya'da 100 milyon liraya yakın bir nefes kredisi devreye almış olacağız. Bu model ile kredi faiz yükünün bir kısmını odamız karşıladığı için faiz oranı da nispeten düşük olacak "diye konuştu.

"En az yüzde 25 ciro kaybı yaşamış olan işletmeler faydalanabilecek"

En az yüzde 25 ciro kaybı yaşamış işletmelerinin faydalanabileceğini söyleyen Çetin, "Kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödenecek. Kredinin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak. Krediden cirosu 10 milyon TL ve altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ciro kaybı şartı aranmayacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. Başvurular; TOBB'a bağlı oda ve borsalardan alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılabilecek. Kredi Garanti Fonu da (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. Başvurular; TOBB'a bağlı oda ve borsalardan alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılabilecek. Kredi Garanti Fonu da (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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