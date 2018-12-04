Atso'dan "Antalya 4.0" Projesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından hayata geçirilen "Antalya 4.0 Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ATSO tarafından "Antalya Geleceğini Arıyor" sloganıyla hayata geçirilen "Antalya 4.0 Projesi"nin kapanış törenine, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ile kamu kurum müdürleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaloğlu, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefleri olduğunu hatırlatarak, Antalya'nın ülkeyi hedeflerine taşıyacak önemli şehirlerden biri olduğunu aktardı.

Artık dünyada ülkelerden çok kentlerin yarıştığına dikkati çeken Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Durmadan gelişen yeni bir çağdayız. Bu yeniçağı en önce kim algılar ve gereklerini yaparsa mutlaka bir adım öne geçmiş olacak. Türkiye olarak bu yeniçağı hem anlamada hem gereklerini yapma konusunda dünyanın çok gerisinde değiliz. Ama bu her şeyi çözdüğümüz anlamına da gelmiyor. Dünyayı takip ettiğimiz süreçte, yeni gelişmeleri ülkemize aktarma konusunda ticaret odalarımız, üniversitelerimiz, bilim insanlarımız, hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz gayretle üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Antalya 4.0 diyerek sadece endüstri 4.0'ı değil, tarımda, turizmde, ticarette ve akıllı kentte 4.0 olmak istiyoruz."

Antalya'nın sadece turizm ve tarım kenti gibi algılanmasının doğru olmadığını ifade eden Karaloğlu, kentin eğitimden sanayiye her alanda önemli olduğunu belirtti.