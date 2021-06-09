ATSO'da Romanya Sanal Ticaret Heyeti toplantısı gerçekleştirildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye'deki Romanya Büyükelçiliği ve Timis Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası işbirliğinde "Romanya Sanal Ticaret Heyeti" gerçekleştirildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye'deki Romanya Büyükelçiliği ve Timis Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası işbirliğinde "Romanya Sanal Ticaret Heyeti" gerçekleştirildi.

Açılış toplantısına ATSO Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, Timis TSTO Başkanı Florica Chirita, Türkiye Romanya Büyükelçisi Stefan Tinca, Bakan Paul Ene, Timis Valisi Zolatn Nemeth, Timis İl Meclisi Başkanı Alin Nica, Romanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Semih Beken, Romen ve Türk firmalarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Başkan Yardımcısı M.Cihangir Deniz, dünyanın pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirtti. ATSO'nun bu süreçte yaptığı çalışmaları anlatan Deniz, "Eski günlerin gelmesini beklemek yerine, dijitalleşmenin imkanlarından faydalanıyoruz. Uzak ve ulaşmakta güçlük yaşanan coğrafyalara sanal toplantılarla temas etmeye çalışıyoruz. Sanal ticaret heyet görüşmeleriyle üyelerimizi ticari heyet organizasyonları ile yurtdışı pazarlardaki muhataplarıyla buluşturuyoruz. Bu tür toplantılarla üyelerimizi uluslararası pazarlardaki hedef firmalara ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasında Antalya'nın üretim gücü ve öne çıkan sektörlerle ilgili bilgiler de veren Deniz, ATSO tarafında ihracatı geliştirmeye yönelik yürütülen UR-GE Kümelenme Projeleri ve Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'ni de katılımcılara anlattı.

Cihangir Deniz, Romanya'nın büyük işbirliği potansiyeline sahip ülkelerden birisi olduğunu belirterek önemli fırsatlar sunduğunu belirterek ikili iş görüşmeleri için tüm firmalara başarı dileklerini de iletti.

Sanal Ticaret Heyeti etkinliği, açılış programından sonra Romen ve Türk firmalar arasında gerçekleşen sanal ikili iş görüşmeleri ile devam etti. Programa 19 Romen, 14 Türk firma katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı