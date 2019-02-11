Atso'da Mesleki Yeterlilik Belgesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Aksaray'da Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü Ticaret Uzmanları, TOBB MEYBEM A.Ş Uzmanlarının yanı sıra ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve STK Temsilcileri ile kamu müdürleri katılım gösterdi. Taşınmaz ticareti yapan gayrimenkul danışmanları ve emlakçılar ile servis şoförleri düzenlenen toplantıya yoğun katılım gösterirlerken, ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, toplantı sonrasında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavlarının ATSO hizmet binasında yapılacağını ve başvuruların başladığını belirten ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, "Bilindiği üzere iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Çıkarılan kanunun 5544 sayılı mesleki yeterlilik kurumu kanununda da önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin önemi şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. ATSO olarak geçtiğimiz aylar içeresinde belge zorunluluğu getirilen ikinci el oto alım satım işi yapan galerici, üye ve vatandaşlarımıza yönelik olarak teorik ve uygulamalı sınavları tamamlayarak 465 insanımıza belgesini teslim ettik. Mesleki yeterlilik sınavları normalde Ankara, Konya, Kayseri, İstanbul, Eskişehir gibi büyükşehirlerde yapılan ve küçük şehirlerimizdeki insanların merkez illere giderek girdiği sınavlardır. ATSO yönetimi olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize bağlı mesleki yeterlilik belgesi kuruluşu olan MEYBEM A.Ş ile yaptığımız ve uzun mesailer harcadığımız süre zarfında bu sınavların ilimizde yapılmasını sağladık. Bu sınavlar Aksaray'da yapılmasa ve sizler merkez illere gitme zorunda kalsa idiniz hem maddi hem de manevi birçok kaybınız meydana gelecekti. Zaman kaybının ortadan kalkması açısından Emlak ve Servis Şoförleri Mesleki Yeterlilik Sınavlarında Aksaray'da yapılmasını sağladık. Başvurular ve gerekli evraklar Odamızın web sitesinde yayınlanmıştır. Üyelerimiz ve Vatandaşlarımız oradan bilgi alabilir ve şartları sağlamaları halinde gerekli evrakları tamamlayarak başvurularını yapabilirler" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA