ATSO'da dev zirve

31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelen Antalya Büyükşehir ve Merkez İlçe Belediye Başkanları, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenecek zirvede iş dünyasıyla biraraya gelerek kentsel ve sektörel konularda görüş alış verişinde bulunacaklar.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, İş dünyası ile Belediye Başkanlarını bir araya getirecek "3. Antalya İş Dünyası - Yerel Yönetimler Zirvesi"nin, Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarının katılımıyla 19 Haziran'da ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda yapılacağını bildirdi.

ATSO Başkan Davut Çetin, Antalya vizyonuna katkı sağlamak üzere, şehrin önemli sorunlarının ve iş dünyasının yerel yönetimlerden beklentilerinin değerlendirileceği zirveye Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in katılacağını, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ise yurtdışında olacağı için yerine bir temsilcinin katılabileceğini bildirdi. Davut Çetin, program kapsamında, Antalya'da faaliyet gösteren Sanayici ve İşadamı Dernekleri (SİAD) Başkanları da söz alarak çeşitli konularda görüş ve önerilerini dile getireceklerini söyledi.

ATSO olarak Yerel Yönetimler Zirvesi'nin ilkini 2009 yerel seçimlerinin ardından düzenlediklerini hatırlatan ve bu organizasyonun geleneksel hale geldiğini kaydeden Başkan Davut Çetin, 3'üncüsü gerçekleşecek zirveyle ilgili şunları kaydetti: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Merkezi İlçe Belediye Başkanları'nın katılımlarıyla, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü, 13.30 – 18: 00 saatleri arasında, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda III. Antalya İş Dünyası Yerel Yönetimler Zirvesi toplantısı düzenliyoruz. Antalya'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından başkanlığı kazanan Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarımızı konuk edeceğimiz zirvede, iş dünyasının ve tüm Antalyalıların yerel yönetimlerden beklentileri değerlendirilecek. Toplantıda kentimizde faaliyette bulunan SİAD başkanları kentin mevcut sorunlarını, çözüm önerilerini ve yerel yönetimlerden beklentilerini dile getirecekler. Kentlerin rekabetinin söz konusu olduğu bir dünyada, rakiplerimizin gerisinde kalmak istemiyorsak sivil toplumun kentini sahiplenmesi, yaşadığı kente dair önerilerini sunması, fikirlerinin karşılık bulduğunu görmesi son derece değerlidir. Bu zirvede oluşacak sinerjinin önümüzdeki süreçte de yerel yönetim kararlarının sivil toplumun da katkısıyla, ortak akılla alınması noktasında faydalı olacağını düşünüyoruz."

Program kapsamında SİAD Başkanları tek tek söz alarak kente dair her konuda görüş ve önerilerini dile getirecekler. Başkanlar, zirvede imar, deprem, kentsel dönüşüm master planları, kent estetiği, çevre, ulaştırma, ticaret, turizm, eğitim, kültür, spor, sosyal projeler, tarımsal projeler, sanayi odaklı projeler, sanayi sektörü talepleri, serbest bölgeye ilişkin projeleri gündeme getirerek, Belediye Başkanlarına aktaracaklar. Akabinde Belediye Başkanları birer sunum yapacak. Program soru-cevap bölümü ile tamamlanacak. Konuşulan görüş ve önerileri dosya halinde de Belediye Başkanlarına sunulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA