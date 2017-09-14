Atso'da Başkanlık Seçimine Doğru

1 Ekimde yapılaması planlanan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlık seçimi için adaylar adaylıklarını açıklamaya başladı.



Adaylardan Sevim Köseliören, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan ve Ardahan ekonomisinin hak ettiği yerde olmadığını söyledi.



Bu nedenle ATSO'ya aday olduğunu, başkan olması halinde ATSO'nun konumunun daha iyi olacağını söyleyen Köseliören, "Ardahan'ın özellikle ekonomik durumu ortada. Bu konuda bizlere düşen çalışma fazlasıyla yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Ardahan göç veren ve bu nedenle her alanda kaybeden bir il. Bize destek verilmesi halinde Ardahan'ın hak ettiği noktada olması için tüm samimiyetimizle çalışmış olacağız." diye konuştu.