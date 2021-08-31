ATSO, Cumhuriyetin 100. yılına özel simge eser hazırlayacak
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ATSO, Cumhuriyetin 100. yılına özel simge eser hazırlayacak

ATSO, Cumhuriyetin 100. yılına özel simge eser hazırlayacak
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Cumhuriyetin 100. yılına özel simge niteliği taşıyacak bir eser çalışması için vatandaşın görüşüne başvuracak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Cumhuriyetin 100. yılına özel simge niteliği taşıyacak bir eser çalışması için vatandaşın görüşüne başvuracak.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılını Antalya'da "simge" bir eserle taçlandırmak için "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eseri Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Proje için 7'den 70'e her yaş grubundan kişinin fikrine başvurulacağını aktaran Çetin, vatandaşların fikir ve önerilerinin, ATSO, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Kent Konseyi, sanayici ve işadamları dernekleri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Meslek Odaları temsilcilerinden oluşan Çalışma Komitesince değerlendirileceğini ve en iyi 10 proje fikrinin seçileceğini vurguladı.

Her birinin 5 bin lira ile ödüllendirileceği proje fikirlerinin 29 Ekim'de kamuoyuna açılacağını ve sosyal medya platformları üzerinden halk oylamasına sunulacağını bildiren Çetin, şunları kaydetti:

"Projemizin amacı ulusumuzun bağımsızlık ve çağdaş uygarlık yolunda örnek başarısıyla gururlanmak, gelecek nesillerin bu gururu yaşamasını ve yaşatmasını sağlamak. Cumhuriyetimizin başarısının sembollerinden birisi ve Türkiye'nin vitrini olan Antalya'nın tarihi ve doğal zenginliklerini, kent belleğini ve kimliğini, gelecek nesillerin haklarını koruyarak 21. yüzyılın çağdaş, yenilikçi, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri sevgi, saygı, hoşgörüyle kucaklayan bir kent olacağını göstermektir."

Fikir başvurularının https://my.forms.app/antalyatso/100yilprojesi linkinde yer alan online form aracılıyla alınacağını belirten Davut Çetin, "Projemizde yaş sınırlaması yok. Eser, amaçta yer alan ilke ve değerlere uygun, Antalya'nın doğal, tarihi, kültürel mirası ve gelecek hedefleriyle uyumlu olmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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