ATSO, Breeam'den en üst düzeyde yeşil bina sertifikası alan ilk kamu binası oldu Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, (TSO) merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da olan Building Research Establishment Global'den (BREEAM) Outstanding (sıradışı) seviyesinde yeşil bina sertifikası aldı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, (TSO) merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da olan Building Research Establishment Global'den (BREEAM) Outstanding (sıradışı) seviyesinde yeşil bina sertifikası aldı.

Afyonkarahisar TSO güneş enerjisinin verimli kullanılarak elektriğe dönüştürülmesi, jeotermal enerjinin ısınmada kullanılması gibi çevre dostu projelerini yeşil bina sertifikası ile taçlandırdı.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde hazırlanan "ATSO Yeşil Etikete Kavuşuyor" başlıklı proje kabul edildikten sonra merkezi İngiltere'nin başkentinde olan BREEAM'e başvuru gerçekleştirildi.

BREEAM'in ATSO hizmet binası ve çevresi için belirlediği kıstasları birebir yerine getiren ATSO, yaklaşık 2 yıllık yoğun bir çalışmanın sonucunda Yeşil Bina Sertifikası almaya hak kazandı.

Afyonkarahisar TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, düzenlediği basın toplantısında dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra insanların evlere çekildiği zor bir sürecin yaşandığını kaydetti.

Bu süreç atlatılırken "yeni normal" kavramı ile tanışıldığını dile getiren Serteser, şöyle devam etti:

"Yeni normalde çevre hakkındaki bilincin de öne çıkacağını düşünüyoruz. Hatırlayacağınız üzere oda, 2018 yılında TEMA Vakfı'na kurumsal üye olmuş ve çevre hakkındaki duyarlılığını ortaya koymuştu. BREEAM verilerine göre dünyada 590 bin 590, Türkiye'de ise 70 bina Yeşil Bina Sertifikası'na sahip. Yeşil Bina Sertifikası'nı almak kolay olmadı; bu konuda çalıştık. Afyonkarahisar'a Yeşil Bina Sertifikalı binayı kazandırmış olduk. BREEAM sertifikasının amacı bir binanın ne kadar çevreye duyarlı olduğunun standartlar doğrultusunda değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Var olan binalar (BREEAM In-Use) değerlemecisi proje süresince bina ekibi ile çalışmakta ve enerji, su, malzeme, atık, sağlık ve iç hava kalitesi, kirlilik, ulaşım, arazi kullanımı ve ekoloji konularında gerekli değerlendirmeleri yapmaktadırlar. Değerlendirmenin ardından her kriterdeki hedefleri tespit edip binanın bu kriterlere uygunluğunu ortaya koymakta ve standartların altında kalan konuları iyileştirmeye çalışmaktadır."

Kaynak: AA