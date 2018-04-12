Atso' Başkanını Belirliyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) 111 meclis üyesinin oylarıyla belirlenecek olan başkanlık seçimi başladı.

Antalya'da iş dünyasının en büyük kuruluşu ATSO'da 49 meslek komitesinde 271 meslek komitesi üyesi ve 111 meclis üyeliği seçimi geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

Antalya'da iş dünyanın en büyük kuruluşu ATSO'nun hizmet binasında Kepez İlçe Seçim Kurulu nezaretinde 49 meslek komitesinde 271 komite üyesi ile 111 meclis üyesinin seçimi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti.

Seçim sonunda ATSO Başkanı Davut Çetin, 78 meclis üyeliğini kazandıklarını söylerken, Ali Bahar ise "Yaptığımız hesaplamalara göre başkanlığın hala en güçlü adayıyım" demişti.

Bu sabah Konferans Salonunda, Kepez İlçe Seçim Kurulu nezaretindeki başlayan seçimlerde 11 meclis üyesi, ATSO Yönetim Kurulu Başkanını, Disiplin Kurulunu, TOBB delegelerini belirleyecek. Oy vermeye eski Antalyaspor Başkanlarından ve işadamı Sedat Peker'in koltuk değnekleriyle geldiği görüldü.

Oy verme işleminin saat 17.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

Yarın ise ATSO'nun yeni yönetiminin ilk toplantısının yapılacağı ve meclis başkanı ile meclis divanının belirleneceği bildirildi. - ANTALYA