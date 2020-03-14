ATSO Başkanı Uslu'dan korona virüs fırsatçılarına tepki
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Mustafa Uslu, Adıyaman, Güncel

ATSO Başkanı Uslu'dan korona virüs fırsatçılarına tepki

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, gereken cezai işlemi yapacaklarını söyledi.

14.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:14
ATSO Başkanı Uslu'dan korona virüs fırsatçılarına tepki

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, gereken cezai işlemi yapacaklarını söyledi.


Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Çin'den başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına alan adeta bir küresel hastalık olan korona virüsünü fırsat bilen üreticilere yönelik açıklamada bulundu.


Başkan Uslu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak; 3 aydır dünya ve ülke gündemimizi meşgul eden Korona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Korona Virüsü tehdidinin Devletimizin bu konuda aldığı tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılıkları ile en kısa zamanda ve en az kayıpla atlatmayı ümit ediyoruz. Tıbbi otoritelerin yönlendirmesi doğrultusunda, virüsten korunmak için bireysel tedbirlerini almaya çalışan vatandaşların çeşitli mallara olan yoğun taleplerini fırsatçılığa çeviren fahiş fiyatlar ortaya çıktı. Bu durumun toplumsal ahlak ve ticari etik ile bağdaşan bir tarafı yoktur. Odamızın ve camiamızın görevi üyelerinin hakkının yanında vatandaşın hakkını da savunmaktır" dedi.


Haksız kazanç sağlayan firmalara yönelik denetim mekanizmalarını çalıştıracaklarını ifade eden Uslu, "Bu bağlamda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gıda, medikal ve temizlik ürünleri başta olmak üzere haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Bunun yanı sıra Haksız Fiyat Artışı bildirim uygulaması Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezi ile vatandaşlar Bakanlığa şikayette bulunabilirler. TOBB camiası olarak bu durumu fırsata çeviren şahısları takipte olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Manşet

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