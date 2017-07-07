Atso Başkanı Kırlangıç: "3 Ay Sigortasız Şartının 10 Güne İnmesi Doğru Bir Adım"

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Murat Kırlangıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun istihdam için 3 ay sigortasız çalışma şartının 10 güne indirileceğine ilişkin açıklamasını doğru ve ekonomiye katkı sağlayacak yerinde bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.



Çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında 2017'nin ilk aylarında devreye giren istihdam teşvik paketindeki 3 ay işsiz kalma süresi şartının Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamasının ardından 10 güne indirilmesinin iş dünyasını sevindireceğini vurgulayan Murat Kırlangıç, "3 aylık sigortasızlık şartının 10 gün şeklinde düzenlenmesi işverenin de yaklaşımını etkileyecek ve bu motivasyon hem ekonomik hem de toplumsal açıdan olumlu katkı sunacaktır" dedi.



SGK ve İŞKUR yöneticileriyle ildeki firmaları dolaşıp program ve istihdam teşvikleri hakkında birebir bilgiler paylaştıklarını da anımsatan Kırlangıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının meyvelerini verip binlerce kişinin yeni iş sahibi olduğuna değinerek söz konusu seferberlik çağrısına Amasya olarak ellerinden gelen katkıyı en üst seviyede sağlamaya çalışacaklarını söyledi. - AMASYA