HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ATSO Başkanı Göktaş'tan yapılandırma talebi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, işletmelerin yaklaşan vergi ve pirim ödemelerinin yapılandırılarak 2021 yılına ertelenmesini talep etti.

ATSO Başkanı Göktaş'tan yapılandırma talebi
16.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:19

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, işletmelerin yaklaşan vergi ve pirim ödemelerinin yapılandırılarak 2021 yılına ertelenmesini talep etti.

Covid-19 nedeniyle devletin attığı adımların, destek ve teşviklerin iş dünyasına olumlu yansıdığını son olarak yaklaşan vergi ve prim ödemelerinin yapılandırılmasının yapılması gerektiğini belirten ATSO Başkanı Göktaş, "İş Dünyası 2020 yılında tarihinde görmek istemeyeceği bir şekilde pandemiden olumsuz olarak etkilenmiştir. Ülkemizde pandeminin görüldüğü mart ayından bu yana Devletimiz gerek kısa çalışma ödenekleri gerekse kredi destekleri gibi birçok teşvik ile iş dünyamızın yanında yer alarak bu süreci en az hasarla atlatmaya öncülük etmiştir. Yaşanan süreçte birçok işletmemiz yeni yeni toparlanmaya başlarken birçok işletmemiz hala büyük bir yükün altındadır. Bu noktada devletimizden iş dünyası olarak bir talebimiz daha olacaktır. 2020 yılı vergi ve prim ödemelerinin yapılandırılarak 2021 yılında ödenmesi tüm iş dünyamız adına memnuniyetle karşılanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar iş dünyasının yanında olduğunu defalarca göstermiştir. Aksaray iş dünyası olarak inanıyoruz ki bu talebimizin de yerine getirilerek en kısa süre de adımlar atılacaktır. 2020 yılının ikinci yarısında başlayan normalleşme süreci neticesinde toparlanmaya başlayan işletmelerimizin yapılandırma neticesinde daha hızlı ve daha kısa sürede eski günlere kavuşacağının bilinmesini istiyoruz" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti 3. Sayfa
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor Spor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak Ekonomi
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 3. Sayfa
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyadan paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyadan paylaştı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Son Dakika: Ermenistan ile savaş çanları çalarken Azerbaycan Dışişleri Bakanı istifa etti
Son Dakika: Ermenistan ile savaş çanları çalarken Azerbaycan Dışişleri Bakanı istifa etti
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
İngiltere Savunma Bakanı, Türk İHA'larını yere göğe sığdıramadı: Oyun değiştirici nitelikte
İngiltere Savunma Bakanı, Türk İHA'larını yere göğe sığdıramadı: Oyun değiştirici nitelikte
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Darbe Şehit Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: ATSO Başkanı Göktaş'tan yapılandırma talebi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 14:56:27. #1.15#
title