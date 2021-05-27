ATSO Başkanı Göktaş: "Nefes kredisi 1 Haziran'da başlıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATSO Başkanı Göktaş: "Nefes kredisi 1 Haziran'da başlıyor"

ATSO Başkanı Göktaş: 'Nefes kredisi 1 Haziran'da başlıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) imkanlarını seferber ettiği Nefes Kredisi 1 Haziran'da başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) imkanlarını seferber ettiği Nefes Kredisi 1 Haziran'da başlıyor.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Cüneyt Göktaş, Nefes Kredisi ile ilgili yaptığı açıklamada, korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla devlet ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonunun (KGF) destekleriyle 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını söyledi. Cüneyt Göktaş, "10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF iş birliğinde 1 Haziran 2021 itibariyle uygulamaya alınacak olan Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi veya Ticaret Borsası'na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacaktır. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve oda/borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır. Kredi paketi kapsamında 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak ve kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacaktır. Üyelerimizin ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı bir dönemde yeniden nefes aldıracak olan uygulamada hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenmiştir" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ölüm döşeğinde adına kredi çektiler borçları mirasçılara kaldı
Ölüm döşeğinde adına kredi çektiler borçları mirasçılara kaldı
Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek
Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek
Piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi
Piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Burak Sergen Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ATSO Başkanı Göktaş: "Nefes kredisi 1 Haziran'da başlıyor" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 15:07:46. #1.11#

title