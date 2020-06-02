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ATSO Başkanı Göktaş: "Ekonomi 2020 yılının ikinci yarısında yükselişe geçecektir"

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Göktaş, korona virüs normalleşme sürecinden sonra ülke ekonomisinin 2020 yılı ikinci yarısından itibaren yükselişe geçeceğini söyledi.

ATSO Başkanı Göktaş:
02.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:03

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Göktaş, korona virüs normalleşme sürecinden sonra ülke ekonomisinin 2020 yılı ikinci yarısından itibaren yükselişe geçeceğini söyledi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Covid-19 kapsamında devletin koyduğu tedbirlerin son derece erinde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilim kurulunun normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'dan itibaren hayatımızda uygulamaya koymuş olduğu tedbirler içinde bulunduğumuz süreci çok daha pozitif şekilde atlatmamız adına son derece önem arz etmektedir" dedi.

Yeniden bir dalga yaşanmaması ve sektörlerimizin yeniden zor durumda kalmamaları adına alınan tedbir önlemlerine iş dünyasının sonuna kadar uyması gerektiğini belirten Başkan Göktaş, "Covid - 19 sonrası hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağının yeni bir dünya anlayışının içerisinde olacağımızı iş dünyası olarak dile getirmiştik. Aksaray İş Dünyası olarak üyelerimizden ve işletmelerimizden talebimiz Covıd-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan ve insanların rahatlıkla görebilecekleri yerlere asmalarıdır. Bundan sonraki hayatımız belki eskisi gibi olmayacak ama sağlık anlamında daha fazla önem verdiğimiz bir hayatı yaşayacağız. Temastan uzak durarak pandemi döneminin son bulması için tüm şehir olarak ortak hareket edeceğiz. Ülkemizde pandemi döneminin başladığı ilk günden bu yana üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda her türlü adımı atarak taleplerini ve isteklerini mümkün olduğunca yerine getirdiğimizi ATSO Yönetim Kurulum adına rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bizlerin verdiği emeklerin ve gayretlerin boşa çıkmaması adına tüm vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan bilim kurulumuzun ve devletimizin uygulamaya getirmiş olduğu sosyal hayat çalışma rehberini kendilerine entegre etmelerini ve bu doğrultuda hareket etmelerini talep ediyoruz. Ekonomi 2020 yılının ikinci yarısından itibaren normalleşme adımları ile birlikte hızla yükselişe geçecektir. Geriye dönmemek ve bir daha pandemi dönemini yaşamamak adına herkesi kurallara uymaya davet ediyoruz" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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