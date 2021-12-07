ATSO Başkanı Demirci'den "Sınır ticaret yetkimiz elimizden alındı" iddialarına açıklama Açıklaması - Haberler
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ATSO Başkanı Demirci'den "Sınır ticaret yetkimiz elimizden alındı" iddialarına açıklama Açıklaması

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
ATSO Başkanı Demirci'den

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, son günlerde kamuoyunda "Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan sınır ticaret yetkimiz elimizden alındı" yönündeki söylenti ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, son günlerde kamuoyunda "Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan sınır ticaret yetkimiz elimizden alındı" yönündeki söylenti ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Aralık'ta yayınlanan Resmi Gazete'de kent sınırları içerisinde bulunan Türkgözü Sınır Kapısı ile Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda sınır ticaret kapsamında yapılan iş ve işlemlerde herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkgözü Sınır Kapısı 2007, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ise 2015 yılından itibaren sınır ticareti kapsamına alınmış olup halen devam etmektedir. Son günlerde kamuoyunda 'Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan sınır ticaret yetkimiz elimizden alındı' yönündeki söylenti ve iddialar doğruyu yansıtmamaktadır. Kamuoyunda paylaşılan bilgi kirliliği yaratan bu durumdan dolayı açıklama yapma gereği duyulmuştur."

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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