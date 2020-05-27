HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ATSO Başkanı Davut Çetin: "Moral bozup oturmanın kimseye bir faydası olmaz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Covid-19 pandemisinin Antalya ekonomisine etkilerini tespit etmek ve önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası ortaya koymak amacıyla başlattığı çalışma kapsamında iş insanları dernekleri, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), tarım, turizm, inşaat, hizmet...

ATSO Başkanı Davut Çetin:
27.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:39

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Covid-19 pandemisinin Antalya ekonomisine etkilerini tespit etmek ve önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası ortaya koymak amacıyla başlattığı çalışma kapsamında iş insanları dernekleri, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), tarım, turizm, inşaat, hizmet ve sanayi sektör temsilcilerini bir dizi toplantı ile bir araya getirdi.

Her sektör için ayrı ayrı düzenlenen toplantılarda, pandeminin tüm sektörlere ve Antalya ekonomisine etkileri, oluşturduğu sorunlar için çözüm önerileri konuşuldu. Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinin moderatör olduğu toplantılarda TÜİK verileri ile iyimser ve kötümser senaryolara göre oluşturulan modeller sektör temsilcileri ile tartışıldı. Oluşacak nihai rapor ile farklı senaryolara göre pandeminin Antalya ekonomisine etkileri ve tüm sektörler için önerilen yol haritaları kamuoyu ile paylaşılacak.

Dünyanın, bugüne kadar hiç tecrübe etmediği bir krizle karşı karşıya olduğunu kaydeden ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bir virüs dünyayı yerinden sarstı, insanları evlerine hapsetti, ekonomileri durdurdu. Bundan sonra hayatımızda birçok şey değişecek. Pandemi sonrası için 'yeni bir normal' ile karşı karşıya kalacağımız çok açık. Oluşacak yeni normale hem sosyal hayat olarak hem de sektörlerimizle hazır olmalıyız" dedi.

Raporda iyimser ve kötümser senaryolara göre değerlendirme olacak

İhtiyaç duyulacak yol haritasını oluşturmak üzere Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyeleri ile bir çalışma başlattıklarını hatırlatan Çetin, öncelikle bir durum tespiti yapacaklarını belirterek, "İyimser ve kötümser senaryolara göre halen yaşanmakta olan ve bir süre daha yaşanacak daralmanın özellikle turizm ekseninde ekonomimize etkilerinin ne olacağını tahmin edeceğiz ve tüm sektörler için yol haritaları oluşturacağız. Hocalarımız teknik düzeyde TÜİK verilerini derlediler ve tahmin modelleri üzerine çalıştılar. İlk sonuçları saha ile karşılaştırmak için iş insanı dernekleri, sektör mensupları ve BAKA yetkililerinin katıldığı toplantılar düzenledik. Toplantılar son derece verimli geçti. Verilen desteklerin etkilerini ve eksikliklerini de değerlendirme imkanımız oldu. Katılımcılarımız son derece değerli tespit ve önerilerde bulundular. Antalya'da son derece etkili ve fark yaratabilen sivil toplum kuruluşlarımız var. Birlikte iş yapma kültürümüz en büyük gücümüz. Bu güçlü yönümüzü pandemi krizini geride bırakmak için iyi kullanmak zorundayız. Önümüzdeki günlerde verilere ve bilimsel temele oturan, ortak akılla zenginleştirdiğimiz bu raporu hem kamuoyu ile hem de ilgili Bakanlıklar ve TOBB ile paylaşacağız" diye konuştu.

Çok zor bir süreçte olduklarının altını çizen Davut Çetin, ancak moral bozup oturmanın kimseye bir faydası olmadığını, enseyi karartmadan bir an önce yapılması gerekenleri iş planı şeklinde önlerine koymaları gerektiğine dikkat çekti. Çetin, "Bu günler de geçecek. Şimdi hepimiz bu süreci en az kayıpla atlatma derdindeyiz. Ancak pandemi sonrası için de kendimizi, sektörlerimizi hazırlamak zorundayız. Bu süreci doğru adımlarla geride bırakabilir, turizmimizle, sanayimizle, tarım sektörümüzle, kentleşmemizle 'yeni normal'e iyi hazırlanabilirsek, inanıyorum ki Antalya orta ve uzun vadede bugünkü kayıplarını fazlası ile geri alacaktır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Ekonomi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Ekonomi
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek Ekonomi
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor Ekonomi
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Ekonomi
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Türkan Şoray Bergüzar Korel Bülent Serttaş
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Michael Jordan Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Ak Parti Türk Lirası Kemal Kılıçdaroğlu
Şu an buradasınız: ATSO Başkanı Davut Çetin: "Moral bozup oturmanın kimseye bir faydası olmaz" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 10:39:46. #1.14#
title