ATSO Başkanı Davut Çetin, mart ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi Açıklaması
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ATSO Başkanı Davut Çetin, mart ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Ekonomi
ATSO Başkanı Davut Çetin, mart ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi Açıklaması

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine ilişkin, ekonomiye ilave maliyet yaratmamak, salgını en kısa sürede yenmeye odaklanmak gerektiğini belirtti.

Son Dakika: Enflasyon mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu
Son Dakika: Enflasyon mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine ilişkin, ekonomiye ilave maliyet yaratmamak, salgını en kısa sürede yenmeye odaklanmak gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı olan Çetin, mart ayı enflasyonunun bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 1,08, Yİ-ÜFE'de yüzde 4,13 olarak açıklandığını hatırlattı.

Bölgenin TÜFE oranına değinen Çetin, "Bölgemizdeki TÜFE oranı aylık bazda yüzde 1,24, üç aylık bazda yüzde 3,47 ve yıllık bazda yüzde 16,83 olarak, aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde, üç aylık bazda Türkiye ortalamasının altında gerçekleşmiştir." dedi.

Çetin, enflasyonda son haftalardaki kur artışına bağlı maliyet enflasyonu kanalıyla yeni ivmelenmeye tanık olunduğunu vurguladı.

Mart ayı itibarıyla sebze ve meyvede aylık enflasyonun yüzde 0,34, yıllık enflasyon ise yüzde 7 oranlarıyla genel enflasyonun altında gerçekleştiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Gıda enflasyonunda yağ, şeker, et, unlu mamuller gibi işlenmiş gıda ürünleri etkili olmuştur. Mart ayı TÜFE artışında işlenmiş gıda dışında sağlık, konut, lokanta, otel grupları belirleyicidir. Buna karşılık sebze meyve, giyim, kira, ulaşım ve haberleşme hizmetleri grupları enflasyonu sınırlamaktadır. Enflasyonda asıl sorun maliyet cephesinde görülmektedir. Üretici fiyatlarının yükselmesinde demir çelik, enerji, tekstil, işlenmiş gıda ve kimyasal maddeler benzer oranlarda pay sahibidir."

Çetin, ulusal ve bölgesel düzeyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insani maliyetlerin dışında ekonomideki maliyetleri de yükselttiğinin dikkate alınması gereken bir faktör olduğuna işaret etti.

Dünya genelinde tedarik maliyetlerinin artmasına değinen Çetin, "Kapanma ve kısıtlamalar nedeniyle maliyetler artarken, verimlilik düşmektedir. Bu koşullarda ekonomiye ilave maliyet yaratmamalı, salgını en kısa zamanda yenmeye odaklanmalıyız. Mağdur kesimlerle dayanışmaya önem vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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